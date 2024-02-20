Akaryakıt fiyatları tersine döndü! Bu kez motorine indirim yolda

20 Şubat 2024 09:50 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 09:55

Akaryakıt fiyatları değişiyor. Art arda gelen sert yükselişler bu kez yerini gerilemeye bırakıyor. Petrol fiyatlarında önce düşüş sonrasında yeni zirveyi test etmesinin ardından fiyatlar sabit kalırken dövizdeki değişiklikler de akaryakıta indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda nefes aldırmayan zamlar bu kez yerini indirime bırakıyor. Son zamların ardından en yüksek seviyeye ulaşan fiyatlar yapılacak indirimler geri çekiliyor. Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor. İndirimle birlikte motorin 45 seviyesinden hızlı geri dönüş yapacak.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, indirim motorin için söz konusu olacak. Benzin fiyatı için yeni bir indirim veya zam bulunmuyor.

PETROL SON 3 AYIN ZİRVESİNDE

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik ise petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber talebe yönelik artan beklentiler, Brent petrolde yüzde 1,4 değer kazancı sağladı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yakından takip edilirken, Brent petrolün varil fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe çıkartarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

PİYASA ‘BEKLE-GÖR’ MODUNDA

Kızıldeniz’deki son saldırının ardından değer kazanan Brent petrolün varili dün biraz geri çekilmişti. Petrol, ham petrol üretimi ve ticaret açısından kilit bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle, Husilerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından üç aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yakın kazançlarını korudu. Analistler, Piyasanın bekle ve gör moduna geçtiğini dikkat çekiyor. En önemli petrol gündemi ise OPEC+'nın bir sonraki üretim politikası toplantısında ne yapmaya karar vereceği. Çin’den gelen zayıf talep de petrol fiyatlarında sıkışmaya neden oluyor.