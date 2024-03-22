Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Motorine indirim geliyor

22 Mart 2024 09:46 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:49

Araç fiyatları yükseliyor! İşte ikinci elde en çok satışa çıkan 10 marka

Araç fiyatları yükseliyor! İşte ikinci elde en çok satışa çıkan 10 marka

Döviz kurundaki dalgalanma ve brent petroldeki fiyat değişiklikleri akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Enzin, motorin ve otogaza art arda gelen zamların ardından bu kez motorine indirim haberi geldi.

Hafta başında benzin ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci kez zam gelmişti. Otogaza da yapılan zamla fiyatlar bugün değişti. Zam henüz soğumadan motorin tarafında indirim yapılacağı duyuruldu.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Döviz kuru ile petroldeki düşüşün ardından bu kez akaryakıta indirim haberi geldi. Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.