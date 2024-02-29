Akaryakıtta fiyatlar yeniden değişiyor! Yükseliş trendi kırıldı, motorine indirim yolda

29 Şubat 2024 09:55 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:11

Petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişiklikler akaryakıta yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta EPDK’nın uyarısıyla rafinerilerde dövizden kaynaklanan indirim hem benzin hem de motorine yansıtılmıştı.

MOTORİNE YENİ İNDİRİM YOLDA!

Art arda fiyat değişikliklerinin ardından araç sahiplerine yeni indirim müjdesi geldi. Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.

PETROLDE DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Petrol, OPEC+'nın arz kesintilerini uzatmayı tercih edeceği beklentileri ve piyasadaki sıkılaşmaya işaret etmesiyle ikinci aylık yükselişine yöneldi.

Küresel piyasalarda Brent petrol, ocak ayındaki kazancının ardından şubat ayında yüzde 2'den fazla artış gördü. Varil başına 84 doların altında fiyat hareketleri görülmeyen Brent’in aksine ABD ham petrolü 78 doların üzerinde işlem gördü.

KIZILDENİZ AKSAMALARI VE ORTA DOĞU GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Ham petrolün arka arkaya aylık yükselişi, fiyatları yılbaşından bu yana sıkı olan işlem bandının üst sınırına yükseltti. Tırmanış, OPEC ve müttefiklerinin arz kesintileriyle desteklendi ve grubun, kesintileri ikinci çeyreğe kadar uzatmayı kabul etmesi bekleniyor. Kızıldeniz taşımacılığındaki aksamalar da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki gerilimler de fiyatlara yardımcı oldu.