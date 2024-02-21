Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim pompaya yansıdı, yeni indirim yolda
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Gelen art arda zamların ardından bu kez indirim geldi. Motorine 1 lira 21 kuruş indirim geldi.
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan inişler çıkışlar akaryakıta da indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son yapılan zamlarla hem motorin hem de benzin fiyatları rekor seviyede zamları görmüştü. Bu kez pompada fiyatlara indirim geldi. İndirim motorin grubunda tabelaları değiştirdi.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim geldi. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı. Motorin fiyatları İstanbul’da 43,09 liradan, Ankara’da 43,85 TL’den ve İzmir’de ise 44,08 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 41,21 TL’den, Ankara’da 42,15 TL’den ve İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.
AKARYAKITTA MARJ İNDİRİMİ GELİYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine indirim gelecek.
MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirtirken bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıkladı. Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır" diye konuştu.
BANKALARDAN AKARYAKITTA KOMİSYON İNDİRİMİ KARARI
Öte yandan üç kamu bankası geçtiğimiz gün kart ile akaryakıt ödemeleri için karar almıştı. Banka kartındaki komisyon oranını akaryakıt istasyonlarında yüzde 2,25’e düşürdüler.