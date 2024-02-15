Almak pahalı, kullanmak masraflı! En çok satan araçlar resmen para yutuyor

15 Şubat 2024 17:36 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:42

Yeni otomobil almak artık hayal oldu. Otomobili olanlar da masraflarından dertli. Servisi, bakımı, sigortası, vergisi ve akaryakıtı derken otomobil kullanmak cepleri yakıyor.

Otomobili olanlar artan rutin masraflar nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. Gazeteci Emre Özpeynirci masrafları dikkat çekerek sosyal medya hesabından bir tablo oluşturdu. Özpeynirci, “Bugün en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin TL'yi bulurken, orta segmentte bir araç için 10-15 bin TL ödüyorsunuz.” diyor.

EN ÇOK SATAN ARAÇLAR RESMEN PARA YUTUYOR

İşte Türkiye'nin en çok satılan otomobillerden bazıları ve onların muayene hariç yıllık ve ortalama otomobil sahiplerine maliyetleri...

Egea Sedan 1.4 Benzinli Manuel

MTV - 7 bin 26 TL

BAKIM - 3 bin 200 TL

TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

KASKO - 12 bin 000 TL

YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM - 74 bin 326 TL

AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL

Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik

MTV - 7 bin 26 TL

BAKIM - 9 bin 252 TL

TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

KASKO - 12 bin TL

YAKIT - 46 bin 440 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM - 83 bin 618 TL

AYLIK ÖDEME - 7 bin TL

Corolla Sedan 1.5 Vision

MTV - 7 bin 26TL

BAKIM - 3 bin TL

TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

KASKO - 12 bin TL

YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM - 74 bin 126 TL

AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL

Corolla Sedan 1.8 Hybrid

MTV - 12 bin 414 TL

BAKIM - 3 bin 500 TL

TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL

KASKO - 12 bin TL

YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM - 80 bin 014 TL

AYLIK ÖDEME - 6 bin 700 TL