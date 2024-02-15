Almak pahalı, kullanmak masraflı! En çok satan araçlar resmen para yutuyor
Servisi, bakımı, sigortası, vergisi ve akaryakıtı derken otomobil almak da kullanmak da masraflı. Araç sahiplerinin yıl boyu yaptıkları harcamalar dudak uçuklatıyor. İşte Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin yıllık giderleri
Yeni otomobil almak artık hayal oldu. Otomobili olanlar da masraflarından dertli. Servisi, bakımı, sigortası, vergisi ve akaryakıtı derken otomobil kullanmak cepleri yakıyor.
Otomobili olanlar artan rutin masraflar nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. Gazeteci Emre Özpeynirci masrafları dikkat çekerek sosyal medya hesabından bir tablo oluşturdu. Özpeynirci, “Bugün en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin TL'yi bulurken, orta segmentte bir araç için 10-15 bin TL ödüyorsunuz.” diyor.
EN ÇOK SATAN ARAÇLAR RESMEN PARA YUTUYOR
İşte Türkiye'nin en çok satılan otomobillerden bazıları ve onların muayene hariç yıllık ve ortalama otomobil sahiplerine maliyetleri...
Egea Sedan 1.4 Benzinli Manuel
MTV - 7 bin 26 TL
BAKIM - 3 bin 200 TL
TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
KASKO - 12 bin 000 TL
YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM - 74 bin 326 TL
AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL
Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik
MTV - 7 bin 26 TL
BAKIM - 9 bin 252 TL
TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
KASKO - 12 bin TL
YAKIT - 46 bin 440 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM - 83 bin 618 TL
AYLIK ÖDEME - 7 bin TL
Corolla Sedan 1.5 Vision
MTV - 7 bin 26TL
BAKIM - 3 bin TL
TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
KASKO - 12 bin TL
YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM - 74 bin 126 TL
AYLIK ÖDEME - 6 bin 200 TL
Corolla Sedan 1.8 Hybrid
MTV - 12 bin 414 TL
BAKIM - 3 bin 500 TL
TRAFİK SİGORTASI - 8 bin 900 TL
KASKO - 12 bin TL
YAKIT - 43 bin 200 TL (ayda 2 depo)
TOPLAM - 80 bin 014 TL
AYLIK ÖDEME - 6 bin 700 TL