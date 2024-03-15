Almanya ekonomisi çöküyor! Alman şirketleri tek tek iflas bayrağını çekti

15 Mart 2024 18:26 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:45

Almanya, dünyanın en büyük ekonomi devlerinden biriyken 2020 yılından beri büyük çöküş yaşıyor. Bu açıklamayı ise Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden geldi. Verilere göre Almanya, son 3 yılda ekonomik olarak büyük gerileme yaşıyor. Şirketlerin tek tek iflas bayrağı çekmesi hükümeti tedirginleştirdi. İhracat lideri Almanya, özellikle Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları sonrası sarsıldı.

ALMANYA EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerinde yer alan açıklamada; 2023 yılından bu yana Şubat 2024 rakamlarını açıkladı. Ülkede geçen yıl 17 bin 814 işletme iflas etti. Şirketlerdeki iflas etme oranları 2022'ye göre 22,1 artış yaşandı. Almanya özellikle deniz aşırı ticaret yapan bir ülke. Bu yüzden son yıllarda Orta Doğu, Ukrayna Rusya savaşı ve Kızıldeniz'deki karmaşanın yanı sıra petrol fiyatlarındaki artışta ekonomi çöküşünü tetikledi.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişle beraber Almanya ekonomisini etkileyen en büyük durumlardan biri de nüfus oldu. Almanya'da özellikle vergilerdeki artıştan şikayet eden vatandaşlar sokaklara dökülürken Almanya fabrika ve şirketlerde çalıştıracak eleman bulamıyor.

ALMANYA'NIN SON 10 YILI!

Almanya, dolardaki artışın da önüne geçilmediği taktirde büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını itiraf etti. Almanya Hükümeti diğer Avrupa devletleriyle bir araya gelerek bir an önce ekonomi paketi hazırlanması gerektiğini açıkladı. Tüm bunlar Almanya'da pandemi sürecinde başladı.

Pandemiden bu yana Almanya ekonomisini toparlayamadı. Düşük maaşlı çalışma karşısında ürünlerindeki pahalılık şirketlerin ardı sıra iflas etmesi Almanya'nın ekonomi devi olmasına gölge düşürdü. Almanya ekonomi bakanı özellikle son 10 yıl önce toparlanma olmazsa karşı karşıya kalacakları krize hazırlıklı olmadığına dair açıklamaları de gündem oldu.