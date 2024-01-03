Altı aylık enflasyon farkı sonrası Memur-Sen'den zam açıklaması: İyileştirme yapılmalı

03 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:47

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilere iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade etti. Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımında "En düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ₺ iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın konuya dair açıklamasında şunları kaydetti: "Asgari ücretli zamlı maaşını şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin 'Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, ocak ayında zamları yansıtalım' anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür."

GELİR VERGİSİ VURGUSU

Yalçın, piyasa yöneticilerinin yılbaşı gecesinden itibaren 'giderler artmadan gelirleri artırma' rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir." Yalçın, kamu görevlilerinin gelir vergilerinin yüzde 15’e sabitlenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Memur-Sen Başkanı'nın açıklaması şöyle:

İYİLEŞTİRME TALEBİ

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı %2,93 ve yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %29,78 olarak belirlendi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak %15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda %49,25 artış yapılacak. Bu durumda en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ₺ iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır.

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı ile en düşük kamu görevlisi maaşı/ücreti arasındaki oran %47,5 olarak gerçekleşti. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bu büyük farklılık kapatılmalı, öncelikle 8.077 ₺ ilave ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentisi görülmeli ve sesleri duyulmalıdır.

ENFLASYONA VURGU YAPTI

2024 yılında uygulanacak Asgari Ücret 11.402₺’den 17.002₺’ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan %49’luk artış, çalışanların haklı beklentilerinin görüldüğünün olumlu göstergesidir. Asgari ücretli zamlı maaşını Şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, Aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin “Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım” anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür.

Yılbaşı gecesinden itibaren sermaye/piyasa yöneticilerinin “Giderler artmadan gelirleri artırma” rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk. Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir.

GELİR VERGİSİ SABİTLENSİN

Asgari ücretin 17.002,12 ₺ olarak belirlenmesi ile birlikte; Gelir Vergisi muafiyeti 2.550,32 ₺ Damga Vergisi Muafiyeti ise 151,82 ₺ oldu. Gelir vergisi matrahları da %58,46 yeniden değerleme oranı kadar artarak; %15’lik dilim 110 Bin ₺, %20’lik dilim 230 Bin ₺, %27’lik dilim ise 580 Bin ₺ olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretin bile 6–7’nci ay itibariyle %20’lik dilime girdiği sistemde; başta sözleşmeli personel olmak üzere kamu görevlileri yıl ortasından itibaren önemli ölçüde vergi ödeyecektir. Asgari Ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyetine bir adım daha eklenerek, kamu görevlilerinin gelir vergilerinin %15’e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir.