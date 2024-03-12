Altın alacaklar için kritik aya dikkat! Uzman isim rekor seviyeyi verdi

12 Mart 2024 13:11 - Güncelleme : 12 Mart 2024 13:16

Sevde Nur Demir/ Özel Haber

Yükselen akaryakıt fiyatları ABD enflasyonunu yüksek seviyelerde tutuyor. TÜFE umut edilenin tutturulamaması faiz politikasını da yakında ilgilendiriyor. FED’in sıkı para politikasının devam etmesi halinde altın ve dolar/TL kuru da etkilenecek. Yatırımcı açısından belirsizliğe işaret eden süreci

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı tgrthaber.com.tr’ye değerlendirdi:

ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Amerika'da bugün itibariyle enflasyonun rakamlarını alacağız. Enflasyonda yıllık bazda bir değişiklik beklenmiyor. Yüzde 3 civarlarında gelen bir rakam olabilir.

Alt kalemlerine baktığımızda enerji maliyetlerindeki nitekim son aylardaki artış bir miktar enflasyona yük oluşturmuş olabilir. Ama otomotiv sektöründeki fiyat düşüşleri konut sektöründeki ve kira artışlarındaki artışlarının durmuş olması, enflasyonu destekleyen ve soğumasını sağlayan nedenler olabilir.

HAZİRAN AYINA İŞARET ETTİ

Eğer yüzde 3’ün üzerinde yükselişler devam ederse burada Fed de tabii ki faiz indirimleri tarafında daha rahat davranabilir. Piyasa artık haziranda faiz indirimi gelebileceği ne yönelik fiyatlamalarını gerçekleştiriyor. Hem değerli metaller tarafında hem de borsalar tarafında faiz indirimi fiyatların içerisine girdi. Hazirandaki faiz indirimi ama zaten önümüzdeki hafta da 20 Mart’ta FED'in faiz kararı gelecek.

Hem faiz öncesinde geçtiğimiz hafta aldığımız istihdam rakamları ve karışık seyretmişti. Ortalama saatlik kazançlarda yatay bir seyir var, işsizlik oranı da yükseliş var ve tarım dışı istihdam tarafında da bir yükseliş vardı.

Ocak ve aralık ayına baktığımızda da orada da aşağıya da revizyonlar gerçekleşmişti. O yüzden istihdam piyasası karışık seyrediyor. Enflasyonda da bir yükseliş olursa FED'in bu noktada faiz indirimi tarafında aslında eli zorlaşmış olacak.

DEĞERLİ METALLER BASKILANABİLİR

Çünkü zaten yüzde 2’lik hedefe yakın tabloda faiz indirimi gerçekleşebileceğine dair geçtiğimiz hafta yine Powell’in söylemlerini almıştık. Bu noktada artık faiz indirimi Haziran sonrasına mı kalıyor? fiyatlaması gelebilir.

Bu noktada da faiz indirimlerinin Haziran ve sonrasına kalmış olması dolar endeksinde ve tahvil tarafındaki güçlenmeye neden olabilir. Endeksler tarafında bir baskılanma görebiliriz ve değerli metaller tarafında bir baskılanma görebiliriz.

ONS’DA KIRMIZI ÇİZGİ 2.100 DOLAR

Hem jeopolitik etkiler hem de faiz indirimi altını yukarı taşıdı. 2.100 dolar seviyesi üzerinde yükseliş hareketinin hızlanabileceğinin yeni bir ivme kazanabileceğini söylemiştik.

Aslında şu an 2.100 doların altında 2.250’ye giden şu an bir tablo var bu bugün gelecek olan enflasyon rakamında bu tablo nasıl dengelenecek? Enflasyon yüksek gelirse bir miktar düşüşler gelebilir. 2.142- 2.150 dolar bandına doğru bir alım fırsatı olabilir.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Ons altında yine de temkinli olmamız gereken o kırmızı çizgimiz 2.100 dolar seviyesi. Ons altında üzerinde kaldığı sürece ons da artık yeniden 2.100 dolar ya da 2.100’ün altındaki seviyeleri görmeyebiliriz. Çok uzun yıllar boyunca yukarıda ise 2.250 dolar seviyesi var. Üzerinde artık 2.500 dolar seviyesini bekleyebiliriz. Zaten yıl sonu beklentisi de ons altında ve 2.500 dolar seviyesiydi.

3 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR

Şirin Sarı gram altın için beklentilerini ise şöyle sıraladı:

Gram altında yeni rekorlar görüyoruz gram altın hem döviz bazlı hem de ons bazlı etkilenen bir enstrüman. Dolar iç piyasada yükselişine devam ediyor.

Bir noktada ons altının da bu yükselişe katılmış olması gram altında bir gramın şu an kuyumcuda 1.430 TL olarak belirlenmesini sağladı. Neredeyse 2.500 TL seviyelerine yaklaştık.

Zaten yıl sonunda da 2.500 3.000 TL bandını görebilir beklentisi vardı. Piyasada gram altında yükseliş devam ediyor.

İç piyasada dolar TL etkili olacak. Dış piyasada da ons altının 2.200 üzerindeki fiyatlaması artık gram altında etkili olmaya başlayacak.

Ama jeopolitik risk konuşmaya devam ettiğimiz sürece enflasyon riski olduğu sürece Kızıldeniz’deki etkilerin enflasyona ve petrol fiyatlarını tedirgin edici etkisi olduğu sürece ons altın ve gram altın portföylerde yerini almaya devam edecektir.

Bu noktada 2024’ün ikinci yarısından sonra da beklenti devam ediyor. Gram altındaki yükseliş beklentisi devam ediyor diyelim.

ALIM FIRSATI İÇİN SEVİYELER BELLİ OLDU

Aşağıda ise 2.000 2.100 TL. Önemli buralara geldikçe belki alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Eğer gelebilirse ama hem altındaki farkın devam etmiş olması serbest piyasayı da uluslararası piyasalar arasında hem de globalde hem iç piyasada talebin devam etmesi gram altını güçlü tutuyor diyebiliriz.

DOLARDA YÜKSELİŞ SERİSİ DEVAM EDECEK

Dolar TL de asıl serbest bir uluslararası piyasalarda 32 TL'yi görüyoruz. Serbest piyasada artık 33 TL'yi aştık. Dolar TL seçim sonrasında hızlı bir yükseliş gerçekleşme beklentisi var. Bu da swap kanalları açıldıktan sonra gerçekleşebilen bir beklenti.

Aslında orada 35 liraların üzerine görebiliriz. Yıl sonra bir vadeli kontratlara da baktığımızda dolar/TL de zaten 42/43 TL seviyelerini görüyoruz. O yüzden yıl sonuna doğru dolar/TL de yükseliş beklentisi kuvvetli ve bu da özellikle yabancı yatırımcının girişinin de hızlanabilmesi için önemli etkilerden olan swap kanallarının açılması. Dolar/TL de yükseliş tetikleyebilir. Seçim sonrası hemen sonrası olabilir, yaz aylarında olabilir ya da yıl sonuna doğru olabilir.