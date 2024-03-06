İslam Memiş altın için hem tarih hem seviye verdi

06 Mart 2024 09:35 - Güncelleme : 06 Mart 2024 21:22

Altın ABD tahvillerindeki düşüş ve artan jeopolitik gelişmelerle çarşamba günü agresif yükselişler kaydetti. Sert artışın ardından denge arayışına giren altındaki yukarı yönlü hızlı hareket yatırımcıyı heyecanlandırdı. İslam Memiş cuma gününe dikkat çekerek hem tarih hem de seviye verdi.

GÖZLER POWELL’İN SÖZLERİNDE

Altın, çarşamba günü, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2024 yılı için faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında ipuçları verebileceği toplantı öncesinde yatırımcıların beklemeye geçmesiyle ons başına 2.120 dolara doğru geriledi.

Yatırımcılar ayrıca daha fazla rehberlik için cuma günü yayınlanacak aylık ABD istihdam raporunu da bekliyor.

İslam Memiş yatırımcılara yönelik açıklamasında şunları kaydetti:

FAKE YÜKSELİŞ DİKKAT EDİN

"Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 TL seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz.

Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabiki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fake yükseliştir. Dikkat etmek gerek.

BEKLEMEK GEREK

Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli. Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Kar satışlarını beklerim.

100 DOLARLIK SATIŞ

2350 dolar seviyeleri göreceğiz ama yükselişlerin yavaş yavaş gerçekleşmesi lazım. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fed Başkanının açıklamaları var. Dolayısıyla bahane yapıp tekrar 100 dolarlık satış gelebilir.

DÜŞÜŞLER SERT OLABİLİR

Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2327 TL seviyesine kadar yükseldi. Ne yapılmalı? Dikkat edilmeli. Çünkü gram altın fiyatı agresif yükseldiği için düşüşleri de bir o kadar sert olabilir. Bir gün içinde 100 TL yükselmesi sağlıksız. Ons ve dolardan destek aldı ama sağlıksız. O yüzden kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım.

3 BİN TL BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Takip edeceğimiz bant aralığı 2170-2270 lira. Yıl içerisinde Haziran’a kadar 2500-2700 lirayı yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesini takip edeceğiz. 3000-3500 lira aralığı var mı? Evet var. Ancak sonra açıklayacağım. Önce 3000 lira seviyesine odaklandık. Her ay bir önceki ay altın fiyatları bedavaymış denilecek."