Altın, dolar, borsa! Uzmanlar tek tek anlattı, seçimden sonra hangisi yükselecek?

09 Mart 2024 10:10 - Güncelleme : 09 Mart 2024 10:20

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, yatırımcı hangi yatırım araçlarının seçimlerden sonra değerleneceğini merak ediyor. Borsada yükselişler devam ederken altının gram fiyatının yıl sonunda kadar 3 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomi Gazetesi’nden Serap Sürmeli’nin haberine göre, Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Çoşar, seçim sonrası yatırımcılara yönelik şunları söyledi:

BORSADA HANGİ SEVİYELER ÖN PLANDA

Borsa İstanbul BIST-100 endeksi 9.400 seviyesinden yaklaşık 8.700 seviyesine kadar geri çekildikten sonra, şu an yukarı yönlü tepki verme çabasında. Yani 7.400 seviyesinden 9.400 seviyesine yükseldikten sonra düzeltme yaptığını söyleyebiliriz.

8.600 ana destek seviyesinde buraya kadar geri çekilmeler olsa da bu seviyelerin uygun fiyatlar olduğunu ve kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Bu sebeple 8.600- 9.000 arası seviyeler alım ya da pozisyon artırma için uygun yerler. Ancak her zaman söylediğimiz gibi seçici olmakta fayda var.

İHTİYAÇ DIŞI NAKİT TUTULMAMALI

Arda Çoşar, “TL ve dövizde nakit ihtiyaç dışı fazla tutulmamalı. TL faizli ürünler ise kısa vade de parayı park etmek için kullanılabilir ama uzun dönemli yatırım için avantajlı olduklarını düşünmüyorum. Kısa vade de ihtiyaç amaçlı kullanılabilir” ifadelerini sözlerine ekledi.

Ata Yatırım Araştırma GMY Cemal Demirtaş ise borsa yükselişe geçmesi beklenen hisseleri şöyle sıraladı: Hedeflerimiz 12 ay olmakla birlikte bu şirketler, kısa vadede yine beğendiğimiz hisseler. Özellikle en beğendiğimiz hisseler listesinde, Şok Market, Ülker, Aksa Enerji ve Tofaş’ın altı çizilebilir.

Tema olarak da Vestel Elektronik, Anadolu Holding gibi hisseleri beğeniyoruz. Ata Yatırım olarak beğendiğimiz hisseler: 1. GRUP Coca Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS), Sabancı Holding (SAHOL), Şok Marketler (SOKM), Tüpraş (TUPRS), Turkcell (TCELL), Ülker (ULKER) 2. GRUP Aksa Enerji (AKSEN), Aygaz (AYGAZ), Bim (BIMAS), Tofaş (TAVHL), Tav Hava Limanları (TOASO)

FED ONS ALTINI DESTEKLEYECEK

Investaz Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan Altın ve döviz cephesinde ise FED tarafından gelecek faiz indirimleriyle, özellikle yılın ikinci yarısında ons altında yükselişlerin hızlanması bekleniyor” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Mevcut durumda FED yetkilileri faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda aşırı temkinli duruşunu sürdürmeye devam etse de, 2024 yılı için toplam da 75 baz puanlık üç faiz indirimi öngörülmekte. Dolayısıyla böyle bir durumda ons altında 2.500 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

GRAMDA 3 BİN TL BEKLENTİSİ

Ons altındaki yükselişin yanı sıra dolar/TL kurunda da yılın devamında yükselişlerin devam edeceği beklentisiyle, gram altın için yıl sonunda 3 bin TL seviyelerinin üzeri gündeme gelebilir. Dolar/TL’de ise son dönemde yaşanan dalgalanma piyasaların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

DOLAR/TL TAHMİNİ YIL SONU İÇİN 40

Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kuru arasındaki makasın açılması odağı buraya çevirdi. TCMB’den sıkı duruşun sürdürüleceği mesajlarının yanı sıra, şubat ayı enflasyonunun beklentileri aşması sonrasında gelen kredi sınırlaması ve kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesisi adımlarına ve seçim sonrasında faiz artış ihtimaline rağmen yıl sonu dolar/TL tahminlerinin 40 TL seviyelerinde yoğunlaştığı görülmekte.

Seçim öncesinde tasarruflarını nasıl değerlendireceğini düşünen yatırımcıların bu etkenleri göz ardı etmemesi gerekir. Diğer yandan her yatırımcının risk algısı ve getiri beklentisi farklı olmakla birlikte, birikimlerini, görece dengeli bir portföyde değerlendirmek isteyen yatırımcılar yüzde 40 borsa, yüzde 35 altın ve yüzde 25 döviz olacak şekilde bir sepet oluşturabilirler.