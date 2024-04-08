Altın dolar rüzgarına resmen meydan okuyor! Ünlü ekonomist ‘alın’ dedi, hedef fiyat verdi

08 Nisan 2024 10:18 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:43

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

Altın fiyatları, ABD Mart tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler nedeniyle yükselişe geçti. Dolar gücünü korurken, altın tüm ekonomik rüzgarı karşısına alarak fiyatlamaya devam ediyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN TAHMİNLER GELİYOR

Piyasalar artık Fed'in Haziran'da faiz indirimine gitmesi olasılığını yüzde 49.1 olarak fiyatlıyor. Beklenen faiz indirimleri için yeni başlangıç tarihinin Temmuz olacağı düşünülüyor. Yatırımcılar, ayrıca bu yıl için toplam 62 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor. Fed ise bu yıl için toplam 75 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

GÜÇLÜ DOLAR YENİ HAFTAYA DURGUN BAŞLADI

Dolar Asya işlemlerinde değerini korusa da haftaya durgun başlarken yatırımcılar geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam sonrasında tüketici enflasyonu verisini izleyecekler. ABD'de Çarşamba günü açıklanacak olan Mart tüketici fiyatları verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü sona erecek olan para politikası toplantısı başlıca para birimleri için belirleyici unsurlar olacak.

ALTIN KAZANIMLARINI ARTIRDI

Altın fiyatları, ABD Mart tarım dışı istihdam raporunu gölgede bırakan spekülatif alımlar ve Ortadoğu'daki gerilimden destek bularak tarihi kazanımlarını artırdı.

Son haftalarda gösterdiği yüksek performansla öne çıkan altında yeni hafta da rekorla başladı. 8 Nisan Pazartesi ilk işlemlerde 2353 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini test eden ons altın, sabah saatlerinde de 2340 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons altında geçen yılki kapanış 2062 dolardan gerçekleşmişti. Böylece yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş yüzde 14’e yaklaştı. Yükseliş özellikle son üç haftalık süreçte hız kazandı.

GRAM ALTIN ONS ALTINDAN DESTEK BULDU

Serbest piyasada gram altın fiyatı gece işlemlerinde 2421 TL ile rekor kırdı. Sabah saatlerinde ise fiyatlarda 2405 TL’ye yakın seyir devam ediyor. Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın 2446 – 2489 TL alım satım aralığında fiyatlanıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 327 TL, yarım altın 8 bin 382 TL ve tam altın da 16 bin 444 TL’den satılıyor. Dolardaki stabil görünümün desteklemediği gram altın fiyatları, son bir haftadır ons altın tarafında yaşanan yükselişlerden pozitif etkileniyor.

ALTIN DOLAR RÜZGARINA MEYDAN OKUYOR

Dünyaca ünlü ekonomist David Rosenberg; altın fiyatındaki son artışların küresel anlamda doların güçlendiği, ABD’de enflasyon beklentilerinin düştüğü ve FED’in 'daha uzun süre faizi yüksek tutacağı’ beklentilerinin ağırlık kazandığı bir dönemde gerçekleştiğini hatırlattı. Rosenberg, “Altın, bütün bu makroekonomik rüzgârı karşısına alarak yükseliyorsa, meydan okuyor demektir. Merkez Bankalarının dolara karşı altını daha güçlü rezerv olarak görmeye başladığı ve alımlarını artırdığı dikkat çekiyor” dedi.

ÜNLÜ EKONOMİST ‘ALIN’ DEDİ, HEDEF FİYAT VERDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; Çin, Japonya, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin ABD dolarına aşırı güvenmekten çekindiğini ve riskleri azaltmak için “güvenli liman” alımlarını artırdığını aktaran Rosenberg, “Merkez bankaları son dönemde 361 ton altın aldı. Son yükselişi jeopolitik riskler de destekledi. Ayrıca yapay zeka başta olmak üzere altının endüstriyel kullanımının yaygınlaşması da fiyatları artırıyor. FED’den faiz indirimleri de yaklaştığında ons altın 3000 dolar olmaya hazır görünüyor. Mevcut seviyelere göre yüzde 30 artış demek bu ve portföylerde altına da yer açılmalı” görüşünü dile getirdi.