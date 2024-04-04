Altın, dolar ve borsada yatırımcıyı neler bekliyor? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yorumladı

04 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:32

Seçim öncesinde başlayan fiyatlama ve yatırımcının altın ile dolara yönelmesi piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Seçim sonrası belirsizlik perdesinin kalkmasıyla birlikte ilk işlem gününden bu yana kurda gevşeme yaşanırken, açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi kuru aşağı yönlü baskılıyor. Seçim sonrası piyasalardaki son durumu Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Pınar Ergüner ve Yasemin Bozkurt’un sunduğu ‘Bilmedikleriniz’ programında değerlendirdi.

“DÖVİZ KURLARI AŞAĞI BASKILANIYOR”

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TÜİK’in açıkladığını enflasyon verilerinin piyasayı rahatlattığını dikkat çekerek döviz kurlarında aşağı yönlü baskının görüldüğünü dikkat çekti. Eryılmaz, seçim ve enflasyon sonrası piyasalardaki son durum hakkında şunları söyledi:

“Enflasyonda ocak, şubat ve mart aylarının mevsimsel etkiler ve ücret artışları gereği yüksek bekliyorduk. Sene başında ücret artışlarının ardından beklentiler çok yüksek gidince piyasa algısı da bozulmuştu. Merkez Bankası’nın güçlü adımları sonrasında mart ayı da yüksek gelseydi, piyasada enflasyonla mücadeleye dair olumlu görüşler bir miktar azalacaktı. En azından aylık enflasyonun beklentilerin altında kalması bu açıdan kıymetli. Bu bir yönüyle iyimser bakabileceğimiz bir taraf. Ama yüzde 36 hedef tarafından bakarsak daha almamız gereken yol var. Çekirdek enflasyona bakıyoruz, çekirdek hizmet tarafına bakıyoruz, bunlar önemli datalar. Ama buralarda yüzde 36’lık hedefe giden yolda bir düşme var ama istenilen düzeyde değil. Dolayısıyla enflasyon eğilimi düşüyor ama hızı çok yavaş. Piyasa beklentilerinin altında gelmesi piyasayı rahatlattı demek yanlış olmaz. ‘Madem beklentilerin altında geldi, Merkez Bankası’nın faiz arttırmasına gerek yok’ algısı daha da yükseldi. Benim görüşüm bu yönde. Bakın kur bile artık aşağıya doğru gidiyor. Sebebi de şu: Seçim bitti, vatandaş sonrasında kurun artmadığını gördü. Bunu anladı vatandaş, döviz satıyor. Bu yüzden kur da aşağıya baskılanıyor. Şöyle bir anekdot paylaşayım; Merkez Bankası da bir taraftan rezervlerini de artırmaya çalışıyor. Merkez Bankası dün piyasada bütün gün alım yapmış. Kurda belki aşağı yönlü ivmelenmeyi daha güçlü göreceğiz. Dolayısıyla kurda aşağı yönlü baskı başladı, ara ara kurda yükselişler görürüz. Enflasyonda beklentilere paralel geldiğine göre, Merkez Bankası bu ay bekleneni yapar. Şunu da söyleyeyim yüzde 36’lık hedef hala bu rakamlarla iyimser görüyorum. Bizim sene sonunda yüzde 36’lık hedefi tutturmamız için enflasyonun bundan sonra aylık 1.9 artması lazım. Bu çok mümkün gibi görünmüyor. Piyasa beklentisi yüzde 45. Her şey yolunda giderse yüzde 45’leri görmemiz mümkün olabilir tabi.”

“EKONOMİDE SERT ÖNLEMLER GELEBİLİR”

Seçim nedeniyle ekonomi tarafında alınması beklenen önlemlerin ertelendiğini dile getiren Filiz Eryılmaz, bundan sonraki süreçte sert önlemlerini gelebileceğini yorumunu yaptı. Eryılmaz, ekonomik gidişatın sandıktan çıkan sonuçları nasıl etkilediğini gördüklerini dikkat çekerek “Ekonomik olarak yumuşak değil sert önlemler bekliyorum. Özellikle maliye politikası kanadında özellikle Mehmet Şimşek seçimden sonra sosyal medya paylaşımlarında da söyledi. Kamu tasarrufları tarafında da biz sıkılaşma etkisini göreceğiz. Seçim nedeniyle maliyetlerde çok sıkılaştırma yapılmamıştı. Yabancı tarafında da Merkez Bankası tarafında sıkılaşma adımları bekliyor. Mehmet Şimşek’in de Cumhurbaşkanının da balkon konuşmasında söyledikleri piyasalara olumlu geçti. Seçimler nedeniyle bazı adımlar atılmamıştı, şimdi seçim geride kaldı bu adımları atacağız. Ekonomi artık çok çok önemli hale geldi. Ekonominin ne kadar önemli olduğu sandıktaki sonuçları nasıl etkilediği ortaya çıktı. Bu nedenle var olan ekonomi yönetimi ile bu süreçte yola devam edeceğiz. Mesela bayram bitince kredi kartına yönelik düzenlemeleri bekliyorum. Maliye politikası ve vergi istisnaları konusunda düzenlemeleri bekliyorum. Vergiyi daha etkin toplamaya yönelik etkiler görülür. Şu da olabilir bazı alanlarda vergi artışları olabilir. Mehmet Şimşek ‘hayır, vergi arttırmayacağız’ dese de piyasada ‘gelebilir’ yorumları yapılıyor. Vergi artışı yapmak demek ‘enflasyon’ artışı yapmak demek. KDV, ÖTV’yi yeniden bir tur daha arttırdığınızda fiyatları yukarı çekmiş oluyorsunuz. Bütçe de daha iyi bir konumdayız, gelen veriler de OVP ile uyumlu olduğu için o tarafta sorun görünmüyor.” diye konuştu.

PİYASALARDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Enflasyon kadar artışın olmadığı bir sürecin başlayacağını dikkat çeken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dolar ile ilgili beklentilerini paylaştı. Seçim sonrası dolarda yükselişlerin görülüp görülmeyeceğini de “TL reel olarak değerlenecek. Dolar artacak ama enflasyon kadar artmayacak. Aylık enflasyon kadar aylık dolar artışı görmeyeceğiz. Bunu neden bu kadar emin söylüyorum, çünkü ekonomide doların artmasını gerektirecek bir konjonktür yok. Cari açık azalıyor, dış ticaret açığı azalıyor, faizler oldukça yüksek, TL korumasız değil. TL’de güçlü bir koruma kalkanı var. Bu nedenle spekülatif bir atak olmadığı sürece, vatandaş kur artacak gidip alayım gibi bir duruma girmediği sürece, içerde beklenmedik bir durum ya da görevden alınma olmadığı sürece vatandaşta da böyle bir algı oluşmaz. Böyle bir durum yaşanmadığı sürece sene sonu beklentim dolarda 40-41 civarı.” İfadelerini kullandı.

BORSADA BEKLENTİ ‘OLUMLU’ TARAFTA

Seçim sonrasında borsadaki gidişatı ve beklentilerini paylaşan Eryılmaz, “Borsa tarafında yatayda giden bir hareket var. Ufak ufak olumlu gittiğimiz, kademe kademe yükselişe gittiğimiz bir dönemdeyiz. Borsada kolay kolay düşüşler olmaz. İyi haber yabancı gelecek. Seçim bitecek seçimin bittiği hafta kripto yasası geliyor Meclis’e, bu gri listeden çıkmak için önemli. Haziranda Hazine ve Maliye Bakanı ve TCMB başkanı Amerika’ya geliyor. IMF toplantılarına, sonrasında S&P var. Borsada yatayda giden bir süreç olsa da, olumlu tarafa gideriz.” Değerlendirmesinde bulundu.

GEÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI BASKI ALTINDA TUTUYOR

Altının seçimden değil ABD tarafından gelen veriler ve faiz ile ilgili yönlendirmelerden etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Altın için aynı şeyi söyleyemem. Altını ABD’deki gelişmeler çok etkiliyor. Gram altındaki düşüşün sebebi de Dolar/TL’deki düşüştür. Ons altın tarafında baskı var. Çünkü son 1-1.5 haftalık süreçte çok çabuk yükseldi. Fed üyeleri konuşuyor, Amerika verileri geliyor. Haziranda değil de biraz daha geç faiz indirimi beklentisi altını baskı altında tutuyor. Buna rağmen altın tarafında güçlü düşüş beklemiyorum. Cuma günü çok önemli bir veri gelecek Amerika’dan yükseliş de gelebilir.” yorumunda bulundu.