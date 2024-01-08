Altın düştü, alım fırsatı geldi! İslam Memiş beklediği dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı

08 Ocak 2024 15:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:56

Ons altın 2 bin dolar üzerindeki seyrine devam ederken tüm piyasalar bu hafta açıklanması beklenen ABD enflasyon verilerine kilitlendi. Hazine tahvil getirilerinin etkisiyle altın geçtiğimiz hafta yüzde 1 düştü. Gram altın tarafından da geri çekilmeler gözlendi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarına katılarak altının alım fırsatı verdiğini ve beklediği seviyeleri anlattı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YÜZDE 1 DÜŞTÜ

Altın pazartesi günü ons başına 2.040 dolar civarına geriledi. Yatırımcıların bu hafta Fed'in para politikası görünümünü etkileyebilecek önemli ABD enflasyon verilerini beklemesi nedeniyle kayıplarını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta değerli metal, dolarda ve Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmanın etkisiyle neredeyse %1 düştü. Yatırımcılar, ABD merkez bankasının bu yıl erken ve sert faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini azalttı.

Piyasalar, mart ayında Fed'in faiz indirimi ihtimalini yüzde 90’dan yüzde 60 seviyesine çekti. Cuma günü açıklanan veriler ayrıca, işgücü piyasalarının sıkı mali koşullara rağmen dirençli kalması nedeniyle ABD ekonomisinin aralık ayında 170.000'lik tahminleri aşarak 216.000 yeni iş eklediğini gösterdi.

Öte yandan İslam Memiş, altın piyasaları hakkında önemli açıklamalar yaparak şunları söyledi:

BEKLEDİĞİ SEVİYELERİ ANLATTI

Bu hafta piyasalar için önemli bir veri var. O da Amerika’daki enflasyon verisi. Perşembe günü açıklanacak bu veri emtia fiyatları üzerinde önemli bir etkiye. Neden daha önceki Amerika’da açıklanan verilerle birlikte altın fiyatları baskı altında kaldı. 2.070 $ seviyesinden 2.028 $ seviyesine kadar gerilediğini gözlemliyoruz.

GERİ ÇEKİLMELER SINIRLI

2.020 dolar destek seviyesi var. Yukarıda 2.070 dolar trend seviyesi var. 2.020 - 2.070 dolar aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğiz. Özellikle Amerika’da açıklanan enflasyon verisinin iyi gelmesiyle birlikte tekrar 2.070 dolar seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz. Bu hafta o yüzden perşembe gününe kadar bu baskı altında yaşanması aslında altın almak isteyen altın yatırımı düşünen yatırımcısına da fırsat bir verdiğini düşünüyorum. Geri çekilmeler sınır kalır 2.000 dolar seviyesine yerleşmiş olan bir ons altın vardır karşımızda.

2024 YILI İÇİN BEKLENTİ 2.350 DOLAR

2.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar beklemiyorum. Yine bu yıl için 2.350 $ seviyesiyle alakalı öngörümü devam ettiğini ifade edebilirim. Gram altın 2.055 TL seviyesinde yine 2.000 TL seviyesinin üzerinde yeni bir gram altın var. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. 2.050 2.070 TL seviyesini takip ediyorum.

Gram altın tarafında yine perşembe günü sonrası yukarı yönlü hareketlerde 2.070 lirayı hedef alan bir gram altın karşımızda olacaktır. Yine bu yıl gram altın 2.023 yılında olduğu gibi. Her ay yeni bir rekor tazeleyen ve yatırımcısına en çok kazandıran bir emtia olma üzerini taşıyacağını düşünüyorum.

GELİP GİDEN BİR DOLAR KURU BEKLEMİYORUM

Yani burada yön yukarı diğer yayınlarımızla sık sık ifade ettiğim gibi 29 70 TL seviyesinden yılı tamamlarız. Öngörüm vardı. 29 85 TL seviyesi görüldü. Artık ocak ayı itibariyle dolar kurumda 30 TL seviyesinin üzerinde yerleşen yılın ilk çeyreğinde 30 33 TL aralarında. Gelip giden 1 dolar kuru bekliyorum ama bu yılın zirvesi olarak da yine geçen yıl ifade ettiğim gibi 45 TL seviyesi vardır. Öngörüm olarak bu öngörümü hala şimdilik devam ettiriyorum.