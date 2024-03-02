Altın fiyatları agresif yükselişe geçti! Hesaplar altüst oldu, İslam Memiş 2024 için radarındaki rekor seviyeyi açıkladı

02 Mart 2024 17:39 - Güncelleme : 02 Mart 2024 17:45

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Sakin seyrini mazide bırakan altın ibreyi agresif bir şekilde yukarı çevirdi. Hem ABD tarafından gelen veriler ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin başlayacağına dair umutlar hem de küresel gerilimler altını güvenli liman kılmaya devam ediyor.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR HESAPLARI ALTÜST ETTİ

Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaz ayları için bekledikleri seviyenin daha mart ayında kırıldığını dikkat çekerek, öngörüsünü yeni rakamlarla tazeledi. TGRT Haber’den Gözle Altıntepe’ye konuşan İslam Memiş, altındaki bu yükselişin nedenlerini anlattı:

“Mart ayına sert yükselişle başlayan altın fiyatlarında özellikle sebep noktasına baktığımız zaman Amerika’da açıklanan verilerin önemli bir etkisi var. Özellikle merkez bankalarının yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacak beklentisi piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı.

Diğer tarafta jeopolitik gerilimlerde tırmanmalar var. Bu nedenle altın fiyatlarında yeni rekorları gündeme getirdi. Mart ayının ilk işlem gününde psikolojik direnç seviyesi olan 2070 dolar seviyesi yukarı yönde kırıldı ve haftayı 2083 dolar seviyesinden tamamladı. Bu yılki öngörümüz 2350 dolar seviyesine kadar yükselişin devam edeceği yönündeydi. Bu hızlı yükselişlerde aslında beklentilerimizi doğruluyor. 2350 dolar seviyesine kadar yükselişlerine devam edeceğini öngörüyorum. “

İSLAM MEMİŞ 2024 YILI SONU İÇİN ALTINDA RADARA ALDIĞI SEVİYEYİ AÇIKLADI

İslam Memiş, hem gram altın hem de ons altının yükselişine devam edeceğini dikkat çekerek mart ayı fiyatlamalarının bundan sonraki aylarda rekor fırtınası estireceğinin de işaretini verdi. Ons ve gram tarafında beklentilerini açıklayan Memiş, “Karşımızda her ay rekor tazeleyen bir gram altın var. Serbest piyasalarda, Kapalıçarşı piyasasında gram altın bugün 2 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor. Yaz aylarında 2 bin 500- 20 bin 700 aralığını takip ediyor olacağız. Yıl sonunda 3 bin lira seviyesi yine radarımızda olmaya devam edecek. Altının ons ve gram tarafındaki bu yükselişlerinin yıl içinde devam edeceğini söyleyebilirim.” öngörüsünde bulundu.

ALTIN BORCU OLAN VE DÜĞÜN YAPACAKLARI DİKKAT!

Her ayın altın için büyük bir kırılma noktası olacağını şimdiden gördüklerini söyleyen İslam Memiş’ten altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, alın yatırımını düşünenler kritik öneriler geldi. Memiş, 2024’ün rekorlar yılı olacağını dikkat çekerek, uyarılarda bulundu:

“Aslında 2 bin 150 lira seviyesini biz mart ayının son haftasında takip edecektik. Ama daha mart ayının ilk işlem gününde 2 bin 170 lira seviyesi ile yukarı yönlü kırıldı. Böyle olunca yaz ayları için beklediğimiz 2500-2700 lira seviyesi biraz öne çekilmiş oldu. Haziran ayında belki 2500’lü rakamları konuşabiliriz. Yıl sonu için 3 bin lira beklentim vardı. Şimdi ise bu 3 bin lira seviyesinin üzerini işaret ediyor. Beklenenden hızlı agresif yükselişler var. 2024 yılı ile ilgili öngörümüz zaten altının ‘altın Çağı’nı yaşayacağı beklentimiz vardı. İşte bu beklentiyi ve bugünkü rakamları göz önünde bulundurduğumuz zaman da altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, alın yatırımını düşünenler aslında her ayı bir sonraki aya göre ucuz olduğunu görmüş olacaklar. Her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatlarıyla bu yıl yolumuza devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu kademelerde 2.150 lira direnç seviyesiydi, bu kırıldı. Artık 2.200 seviyesine odaklandık. 2500-2700 haziran ayını takip edeceğiz. Yıl sonunda 3 bin seviyesi beklediğimiz rakam olacak.”

“YIL SONU GETİRİSİYLE EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLACAK”

Altının Türkiye’de yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya aday olduğunu dile getiren Memiş, 2024 yılı sonu altında getiri seviyesini de açıkladı. Memiş, “2023 yılında yüzde 82 getirisi vardı. Bu yıla baktığımız zaman yüzde 80’i üzerinde getiriyle yılı tamamlayacağız gibi duruyor.” Diye konuştu.

“ALTIN ALIM FIRSATI BİLE VERMEDEN YOLUNA DEVAM EDECEK”

Yatırımcılar için tavsiyelerini sıralayan İslam Memiş, “Altın uzun vadeli yatırım aracı olduğundan dolayı fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Çünkü fiyata baktığınız zaman ‘Çok yükseldi, biraz düşer’ umuduyla maalesef buna bakıyorlar. Öyle değil. Her ay yeni bir rekor tazeleyen gram altın alım fırsatı vermeden yoluna devam ediyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısı, eğer nakite ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmeli. Bu yükselişler devam edecek. Ancak altın almayı ihmal etmiş, eline TL geçmiş olan yatırımcılar da yine almaya devam etmeli diye düşünüyorum. Her ay rekor tazeleyen altın fiyatları bir önceki ayı aratır diyorum.” ifadelerini kullandı.