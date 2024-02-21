Cem Küçük'un programında altın çıkışı! Uzman isimden yüzde 50 artış sinyali

21 Şubat 2024 09:25 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 15:31

TGRT Haber ekranlarında Günaydın Türkiye programının sunucusu Cem Küçük'ün yayınına bağlanan TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, altın fiyatları hakkında önümüzdeki döneme ait senaryonu açıkladı. Uzman ismin en dikkat çekici açıklaması ise piyasaların durgunluğu oldu. Ekonomi uzmanına göre piyasalardaki baskılamanın devamı altın fiyatlarında yüzde 50 artışları beraberinde getirebilir.

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 50 ARTABİLİR!

Ons altın fiyatlarında günde güne artış devam ederken uzman ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, yatırımcılara gelecek senaryoyu çizdi. CİTİ'ye göre yaklaşık 1 yıl içinde yaşanacak artışı hatırlatan Yıldız, bunun en büyük nedeninin küresel piyasalardaki durgunluk kaynaklı olduğunu hatırlattı.

ABD makro verilerindeki sıcak hareketlenme dolardaki yükseliş yerini altın fiyatlarına bıraktı. Dolar endeksi 104 olan ons altın 2.031 dolar civarında işlem görüyor. Bu rakamlar her gün birer basamak yükselişte.

Gram neredeyse günü rekor fiyatlarla kapatıyor. Zirveye yükselen gram altın 2.019 liranın üzerine çıkarken Yıldız şu açıklamalara ayrıca yer verdi:

"Küresel piyasalara baktığımızda uzunca bir zamandır altın fiyatlarının baskılandığını görüyoruz. Piyasalarda küresel bazda bir durgunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirecektir."