Altın fiyatlarında rekor! Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2024 altın fiyatları

07 Mart 2024 07:32 - Güncelleme : 07 Mart 2024 14:58

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları 7 Mart 2024 Perşembe gününe yeni rekorla başladı.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Mart ayı itibariyle yükselişine hız veren altın fiyatlarında her gün yeni bir zirve yaşanıyor. Gram altın güne 2.206 TL seviyesinden başladı.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 7 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

7 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.205,99

Satış 2.206,41

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.756,00

Satış 3.847,00

YARIM NE KADAR?

Alış 7.538,00

Satış 7.743,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.054,00

Satış 15.628,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.156,23

Satış 2.156,48