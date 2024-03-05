Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 5 Mart altın fiyatları

05 Mart 2024 08:09 - Güncelleme : 05 Mart 2024 10:14

Altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Güne 2.147 TL'den başlayan gram altın uçuşa geçti ve 2166 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı.

ALTINDA SON DURUM

Son dönemlerde zirvede olan altın fiyatları ons değeri ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Mart Salı çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 MART SALI GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.150,00

Satış 2.150,42

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.618,00

Satış 3.675,00

YARIM NE KADAR?

Alış 7.211,00

Satış 7.413,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 14.445,00

Satış 14.803,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.115,63

Satış 2.115,97