Altın maden faciası Anagold Madencilik'in büyük ortağı SSR Mining'e pahalıya patladı! Amerika borsasında milyonluk değer kaybı

15 Şubat 2024 17:33 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:50

Erzincan’da altın madeninde yaşanan toprak kayması dokuz işçinin yaşamını kaybetmesiyle sonuçlandı. Madenin ortaklarından biri olan ABD’li SSR Mining şirketi altın üretimini durdururken hisselerde dün yüzde 53 kayıp yaşandı.

HİSSELER BÜYÜK DEĞER KAYBI

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde meydana gelen toprak kayması tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Anagold Madencilik bölgede 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yapıyor.

Şirketin en büyük ortaklarından biri de olan SSR Mining hisseleri altın üretimini durdurdu. Karar şirketin hisselerine yüzde 50’den fazla değer kaybettirdi.

1,4 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 56.768 ons altın üreten maden SSR Mining’in en büyük ikinci altın madeni unvanına sahip. Şirketin New York ve Toronto’da işlem gören hisselerindeki kayıp ise 1,4 milyar dolara mal oldu.

SSR Madencilik, Çöpler Altın Madeni’nin yüzde 80'inin sahibi. Yüzde 20’lik pay ise Türkiye merkezli Lidya Madencilik şirketlerinin.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Öte yandan yaşanan olay sonrası şirketin hisseleri ilgi odağı haline geldi. Olayın yaşandığı 13 Şubat günü şirketin hisseleri 9,72 dolardan 4,50 kadar geriledi. 15 Şubat’ta ABD borsalarının açılmasıyla son kapanışta 4,50 dolar olan hisselerin 4,47 dolar olduğu görüldü.