Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

13 Nisan 2024 10:17 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:20

Orta Doğu’da artan gerilimler altın fiyatları yeniden rekor seviyelere taşıdı. İslam Memiş piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ALTINA DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Geçtiğimiz altı haftada yüzde 17 değer kazanan altın destek almaya devam ediyor. Uzmanlara göre altının yükselişinde Wall Street Journal gazetesinde de yer alan İsrail’in, geçen hafta Suriye'deki elçilik binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak önümüzdeki iki gün içinde İran'dan gelecek bir saldırıya hazırlandığı yönündeki haberler etkili oldu.

Öte yandan Rusya – Ukrayna gerilimi gibi jeopolitik riskler de yaşanan artışta ön plana çıktı. Büyük merkez bankalarının yüklü miktarda altın alımına devam etmesi de fiyatları rekor seviyelere taşıyacak.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, savaş riskine dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti:

MALINIZA SAHİP ÇIKIN

Savaşırız derler savaşmazlar, savaşmayız derler savaşırlar. Dış politika at yarışı oynamaya benzemez. Böyle ortamlarda malına sahip çıkıp bir kenarda oturacaksın. Oynayanı bu ortamda tam oynatırlar. Jeopolitik gerilimlerde direnç ve destek seviyesi olmaz. Açıklamalar yön belirler.

SENARYOLARI SIRALADI

Bu ortamda yükseliş ya da düşüş fiyatlanmaz. Kontrollü bir çatışma olacak mı, olmayacak mı fiyatlanır. Çatışma başlarsa 3 bin dolar, iptal olursa 2 bin 200 dolar.

İran-İsrail gerilimi olsa da olmada bu yıl ki hedefimiz belli. 3.000-3.500 lira aralığı gram altın, 32-34 lira aralığı gram gümüş. Ons altında 2.350 dolar üzeri panik yapmayın dedim. Şu an 2.337 dolar Korkan varsa alsın.

BİRİKİMLERİNİZE SAHİP ÇIKIN

Sonuç itibariyle bugün ons altın 100 dolar, gram altın 140 lira geriledi. Artık top sizde. İran vurursa 3.000 dolar, İran vurmazsa 2.200 dolar. Panik ve korkuyla pozisyon açanlar için mücadelem bugünlük bu kadar.