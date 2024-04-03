Altın neden yükseliyor? Uzman isim 'Dikkatli olun' diyerek uyardı

03 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:26

Jeopolitik risklerden beslenen altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Gram fiyatı 2 bin 360 liraya kadar çıkarken altında 3 aylık değer kazancı yüzde 20'yi buldu.

YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI

Altın tüm dünyada yatırımcı portföylerinde değerli konumunu sürdürüyor. Ons altın 2300 dolara, gram altın 2400 liraya yaklaştı. 3 ayda ons altın yüzde 10, gram altın yüzde 20 değerlendi.

Finansal danışman Mustafa Aşkın altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

DİKKATLİ OLMAK LAZIM

"Altında hikaye henüz bitmedi ama ufak bir düzeltme ihtimal artıyor. Türkiye'de de hem kendini enflasyondan korumak hem de bir bakıma dövize bağlı enstrüman almak isteyen yatırımcının da altına ilgisi devam etmekte ama dikkatli olmak lazım."

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA YARADI

Gram altın fiyatlarını yurt içinde dolar kuru ve ons altının seviyesi belirliyor. Dolar/TL kurunda sakin bir seyir izlenmesine rağmen ons tarafındaki yükseliş gramı destekledi.

Ons altındaki yukarı yönlü hareketin nedeni ise jeopolitk tansiyonun yükselmesi. İsrail Suriye'nin başkenti Şam'da İran konsolosluğu'nu vurmuştu. İranCumhurbaşkanı İbrahim Reisi, misilleme yapacaklarını duyurdu.

Mustafa Aşkın, "Jeopolitik riskler konuşuluyor. Bu durumların hepsi altına yarıyor gibi görünse de esasında 1,5-2 yıl önce pek çok fon sahibinin altında uzun pozisyon açtığını gördük. Sonrasında halkın vatandaşın katılımıyla da ivme hızlandı." dedi.