Altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mart 2024 altın fiyatları

21 Mart 2024 07:24 - Güncelleme : 21 Mart 2024 07:33

Altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altının ons fiyatı 2222 doları gördü. Küresel piyasalarda ise gram altın 2317 liraya kadar yükseldi.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

ALTIN REKOR KIRDI

ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutmasının ardından piyasalar hareketlendi. Karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından 2222 dolara kadar çıktı.

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Şu sıralar serbest piyasada gram altın 2 bin 295 TL, çeyrek altın ise 4 bin 371 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 21 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.295,31

Satış 2.295,65

21 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.151,00

Satış 4.370,00

21 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.253,00

Satış 8.536,00

21 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.858,00

Satış 17.276,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.202,87

Satış 2.203,06