Altın stokları eriyor, Darphane basımlarını bulmak imkansız! Uzmanından ‘çekili altın’ uyarısı geldi

13 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:17

Altın fiyatları 2 haftada yüzde 10 değerlendi. Rekor üstüne rekor kırıyor. Kuyumcularda da altına talep arttı. Patlayan altın talebi sonrasında kuyumcular vatandaştan gelen talebe yetişemiyor. Kapalıçarşı’da zaman zaman kuyruklar oluşurken, kuyumcularda hem stoklar eridi hem de 24 ayar altın bulmak zorlaştı. Altında stoklar azalınca, yatırım yapacaklar da kesme altına yöneldi.

24 AYAR ALTIN BULMAK ZORLAŞTI MI?

Paketli altını Darphane üretiyor. Bu yüzden de yatırımcı güvenli buluyor. NTV yayınına katılan Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altındaki talep ile ilgili en çok tercih edilen minik külçelerin ve paraların bulunamadığını söyledi. Sarı, “Son dönemde altın yatırımcısı deyince işçiliksiz ürünlerden bahsediyoruz. Bulunmamaya başladı özellikle de Kapalıçarşı’da. Önceden takı tercih edilirken, şimdi işçiliksiz dediğimiz altınlara talep arttı. Yılbaşından bu yana 13 tane rafineriye izin vermişti Merkez Bankası. Bu rafineriler 24 ayar altın basmak zorunda. Altını basan da tabi ki Darphane. Kuyumcu ya da sarrafiyeler altını Darphane’ye götürüyor. Karşılığını altın veya gram olarak alıyorlar. Son zamanlarda yoğun alıştan dolayı özellikle, işçiliksiz ve 24 ayar olduğundan 1, 5,10 gram şeklinde basılan küçük külçeler gelen talep dolayısıyla piyasada bulunmaz oldu.” dedi.

UZMANINDAN ‘ÇEKİLİ ALTIN’ UYARISI GELDİ

Şirin Sarı, paketli altının bulunamaması nedeniyle küçük yatırımcının çekili altına yöneldiğini dikkat çekerek, altın alacaklara uyarıda bulundu. Sarı, “Bunun yerine tabi çekili altın dediğimiz, şerit şeklinde olan genellikle piyasada satılıyor. O da risk taşıyor. İçinde bakır karışımı, gümüş karışımlı olup ve kaplama olabiliyor. Bu konuda temkinli olmak gerekiyor. Darphane’nin bastığı ve rafinerilerin bastığı altınları tercih etmek gerekiyor. Bu nedenle talebe yetişilmemiş olması yatırımcıyı farklı yollara itiyor. Çekili altın dediğimiz altına yönlendiriyor.” diye konuştu.

YATIRIMLIK ALTIN ALACAKLAR NE YAPABİLİR?

24 gram altın bulamayanlar yatırımcıların altın tercihleri ile ilgili olarak Şirin Sarı, “Bu altınların muadili işçiliksiz bilezik olabilir. 22 ayar işçiliğin en az olduğu altınlar da tercih edilebilir. Sarrafiyelerde kalabalık var. Kuyumcular ise biraz farklı. Bilezikler işçilikli olarak görülüyor. İşçiliğin olmadığı ayarının daha düşük olduğu bilezikler de tercih edilebilir. Merkez Bankası’nın yetkilendirdiği 13 rafineri var. Bu lisansın altında alınan ürünler tüm dünyada ve ülkemizde geçerli olan ürünler. Öncelikle bunları tercih etmek daha doğru olacaktır.” ifadelerini kullandı.