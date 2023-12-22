Altın yatırımcıları dikkat! 2024’te piyasada işler karışacak: Altın fiyatlarını etkileyecek 3 senaryo belli oldu

22 Aralık 2023 11:14 - Güncelleme : 22 Aralık 2023 11:14

Yılın son faiz kararını 21 Aralık’ta açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para piyasalarını tetikledi. Politika faizini 250 baz puan artırdığını açıklayan TCMB’nin faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 42,5’e yükseldi. Faiz artırımı sonrası altın fiyatları son üç haftanın rekor seviyesine ulaştı. Haftaya 2 bin 19 seviyelerinde başlangıç yapan ons altın, hafta içerisinde yukarı yönlü hareketliliğini sürdürürken 21 Ocak Perşembe günü 2 bin 30 seviyesinden alıcı buldu.

SON 3 HAFTANIN REKORU

Ons altın fiyatı, 2055 dolara kadar tırmanarak 3 haftanın rekor seviyesine ulaşırken; gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1938 liraya taşıdı. Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle tırmanışını sürdürüyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bulurken, yaklaşık üç haftanın zirvesinde kadar çıktı.

Altın yatırımcıları, metale yön vermek için Fed’in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu görmek istiyor. Ons altında 2.030 doların üzerinde kalınmasının iyimserliği destekliyor ancak önemli bir direnç seviyesi olarak görülen 2.075 dolar aşılmadan büyük resimde anlamlı bir değişim beklenmiyor. Altın daha önce 3 kere test ettiği 2.075 doları geçtiğimiz haftalarda geçtiğinde 2.150 dolara varan bir atak gerçekleştirmişti

Bundan ötürü 2.075 seviyesi ve üzeri haftalık kapanışlar yapılması analistlere göre fiyatlarda yukarı yönlü isteği hızlandırabilir.

ONS ALTIN İÇİN 3 SENARYO

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta yeni tarihi zirvesi olan 2.150 dolar seviyelerini görmüş olması 2024 yeni rekor zirvelerinin görülebileceğinin habercisi olabilir. Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı rapora göre üç olası senaryo önümüzdeki yıl altın fiyatlarına etkide bulunabilir.

İLK SENARYO

Altın fiyatına etkide bulunabilecek ilk senaryoda ABD ekonomisi eğer yumuşak bir iniş gerçekleştirir ve resesyondan kaçınırsa beklentinin altında bir ekonomik büyüme tecrübe edebilir. Bu piyasaların en fazla mutabık kaldığı senaryo. ABD ekonomisi şu anki hızını koruyacak olursa Fed muhtemelen önümüzdeki yıl politika faizinde sadece iki kez kesintiye gider.

İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryoda ABD ekonomisi sert bir iniş gerçekleştirebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse ekonomi resesyona girer. Böylece Fed ekonomiyi destekleyebilmek adına agresif bir şekilde faizleri kesmek zorunda kalacağından bu ortam altın boğa performansını açığa çıkarır.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Üçüncü senaryoya göre, ki bu olasılığı en düşük senaryo, ABD ekonomisi ne yumuşak iniş ne de sert iniş yapar. ABD ekonomisi trendin üzerinde güçlü büyüme göstermeye devam eder. Dünya Altın Konseyi bu ihtimali yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

OYUNUN DIŞINDA KALMAK İSTEMEYEN PİYASAYA GİRİYOR

Fed dışında takip edilen faktörler de var. Özellikle küresel ölçekte merkez bankalarının altın talepleri son aylarda daha da güçlenmiş durumda. Bu eğilimin 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor.

2024 yılına girilmek üzere olduğumuz bu dönemde jeopolitik belirsizlikler artış gösteriyor. Bu ortamda altın cazip bir güvenli liman varlığı olmaya devam edecektir. Yatırımcıların giderek dışarıda kalmaktan ve fırsat kaçırmaktan duydukları korku yeni oyuncuları altın piyasasına sokmaya devam ediyor.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Dolar haftanın son işlem gününe 29,16 TL'den başlarken, euro 32,07 TL'den başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentiler dahilinde 250 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 42,5'a çıkardı.

Para Politikası Kurulu, enflasyon beklentileri ve fiyatlamalarında belirgin iyileşmelerin görüldüğünü söyledi. Manşet enflasyonun TCMB'nin son enflasyon raporunda sunulan beklentilerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığı gerekçesiyle parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığı ifade edildi. TCMB'nin ocak ayında son bir faiz artırımı daha yapması bekleniyor.

FAİZ KARARINDA TAHMİNLER TUTTU

Ekonomist Uğur Gürses, X sosyal medya platformundan "Ocak ayında 250 baz puan ile bitecek gibi görünüyor" dedi.

Reuters'e konuşan Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Faiz artırım sürecinin Ocak toplantısında 250 baz puanlık son artışla yüzde 45.0 seviyesinde tamamlanacağı sinyali verildiğini düşünüyoruz... Bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45'e ulaşması ile faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını ve bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz" dedi.

Hafize Gaye Erkan, göreve atandığı Haziran 2023'ten beri gerçekleşen 7 toplantıda toplam 3400 baz puan faiz artırımına gitti. Öte yandan dezenflasyon sürecinin tesisi ve TL'yi cazip hale getirme adına sayısız düzenleme çıkardı. Bunlardan ikisi dün yayımlandı.

Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde aralık ayında da artış yaşanmayacağını belirtti ve Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyeceğini açıkladı. Böylece TL fazla likitideyi bankalardan depo şeklinde alımlar yapılabilecek. Böylece bankalar TCMB'den aynı gün içerisinde ilan edilen faiz oranlarından, Türk lirası şeklinde borç alıp verebilirler.

MENKUL KIYMET TESİS MUAFİYETİ UZATILDI

Merkez Bankası, Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4’e indirdi. Deprem bölgesine kullandırılan kredilerdeki menkul kıymet tesis muafiyeti ise Haziran 2024'e kadar uzatıldı.

TCMB'nin rezervleri rekorunu yeniledi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KKM'deki birikimler erimeye devam ediyor. Ancak erime hızı yavaşladı. KKM'deki birikimler geçtiğimiz hafta 18,7 milyar TL azaldı. Toplam birikim 2 trilyon 682,4 milyar TL'ye geriledi. Böylece 17 haftada KKM'den çıkan birikim 724 milyar TL'ye ulaştı.

Bugün piyasalarda önemli veri bulunmuyor. Yurtdışında ise İngiltere'nin büyüme rakamlarının yanı sıra ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar rakamları da takip edilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, politika faizini 500 baz puan arttırarak 40'e yükseltmişti.

Banka yılın son faiz kararını 21 Aralık’ta açıkladı. Politika faizini 250 baz puan artıran Merkez Bankası’nın faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 42,5’e yükseldi. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik devam etti ve altın fiyatları son üç haftanın zirvesine yükseldi. Peki piyasada güncel fiyatlar ne durumda? İşte altın piyasasında fiyatlanmalar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış ve satış fiyatı 1.925 TL’den işlem görmektedir.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altının alış ve satış fiyatı 2 bin 50 TL'den işlem görmektedir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altının, alış fiyatı 3 bin 219 TL, satış fiyatıysa 3 bin 260 TL bandında işlem görmektedir.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın, alış 6 bin 417 TL, satış 6 bin 521 TL olarak işlem görmektedir.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 13 bin 124 TL, satış 13 bin 322 TL bandında işlem görmektedir.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın, alış 12 bin 835 TL, satış 12 bin 988 TL’den işlem görmektedir.

REŞAT ALTIN FİYATI NE KADAR?

Reşat altın, alış 13 bin 156 TL, satış 13 bin 355 TL’den işlem görmektedir.