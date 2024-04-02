Altın yeniden rekor kırdı, işte son fiyatlar

02 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:27

Yılın ikinci çeyreğine rekor seviyeden giren ons altın kararlı yükselişine devam ediyor. Son haftalarda Fed’in ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisi ve artan jeopolitik gerilimler altını rekor seviyelere taşıdı.

2020'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Altının ons fiyatı, martta yüzde 9,3 yükselerek Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artışını gerçekleştirdi.

Bugün Londra’da seans başlarında altının ons fiyatı 2 bin 266,85 dolara ulaşarak rekor yenilemesinin ardından TSİ 14.20 itibarıyla 2 bin 261 dolar seviyelerinden işlem gördü.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI DA DESTEKLEDİ

Analistler, Avro Bölgesi'nde Fransa ve İtalya'dan gelen enflasyon verileri, ECB’nin faiz indirimine gideceği beklentilerini artırırken altının ons fiyatının artan jeopolitik gerilimler, fon ve merkez bankası alımlarıyla desteklendiğini ifade etti.

Düşük faiz oranlarının sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını vurgulayan analistler, doların son dönemde değer kazanmasının altın fiyatını olumsuz etkilemediğine dikkati çekti.

Ahlatcı yatırımın gün için altın yorumunda şu ifadeler kullanıldı:

YARIN İKİ KRİTİK VERİ ETKİLİ OLACAK

Küresel belirsizliğin ortasında altın piyasası güçlü kalarak rekor tazeledi. Küresel piyasalarda ons başına 2.000 doların üzerinde yeni bir taban oluştuğu düşünülürken, 2.000 dolar altı ise alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Yarın önemli başlık olarak FED’in yol haritasında belirleyici olacak ADP tarım dışı istihdam ve PMI verileri öncesinde Dolar Endeksi bugün yatay seyrediyor. Grafik indikatörleri Ons Altın’da aşırı alım bölgesinde alımı desteklerken gün içinde ilk destek olarak 2.248 dolar, ilk direnç olarak ise 2.268 dolar takip edilebilir.