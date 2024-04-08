Altın yıl sonu beklentilerini şimdiden aştı! İslam Memiş bayram sonrası için kritik tahminde bulundu

08 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:48

Altın fiyatlarında rekor kırılıyor. Yeni haftaya hızlı bir başlangıç yapan altında yükseliş devam ediyor. Seçimlerin ardından fiyatlamalarda iyimserlik hakim olurken ABD tarafından gelecek haberler de piyasaların odağında bulunuyor. Bayram öncesinde piyasalarda son durumu, bayramın ardından altın ve para piyasalarındaki beklentileri İslam Memiş değerlendirdi.

NİSAN AYININ SON HAFTASINA DİKKAT! BORSA REKORA GİDİYOR

İslam Memiş, “Borsada yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dolar kurunda sakin bir seyir var. Diğer enstrümanlarda da sakin bir seyir gösteriyor. Zaten seçim sonrası iyi bir piyasa vardı karşımızda. İyimserliğin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Borsa tarafında nisan ayının sonuna kadar 11 puan seviyesinin telaffuz edebiliriz. Sürpriz değil, o psikolojik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Borsada nisan ayının son haftasında 11 puan seviyesi görülebilir.” dedi.

BAYRAM TATİLİNDE DÜNYADAKİ GELİŞMELER ÖNEMLİ

Dolar kurunun seçimler sonrasındaki düşüşleri de değerlendiren Memiş, bayramda piyasalarda takip edilecek seviye ve aralıkları paylaştı. Memiş, “Dolar kuru seçimlerden önce 33 lira seviyesindeydi. Şu anda 32,05 lira seviyesinde bulunuyor. Biz her ne kadar bayram tatilinde olsak da dünyada gelişmeler olacak. ABD’de enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü Euro bölgesinde faiz kararı açıklanacak. Dolar endeksinde büyük ihtimalle toparlanma olacak. Bu da büyük ihtimalle uluslararası piyasalarda değer artışına işaret ediyor. Dolar karşısındaki varlıklarda bu hafta gerileme getirdiğini söyleyebilirim. Euro dolar paritesi ve sterlin dolar paritesi, ons altın ile ons gümüş gibi enstrümanlarda bu hafta bir geri çekilme olabilir.” diye konuştu.

MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI, ABD VE FED TARAFINA DİKKAT!

Memiş, altın yatırımcısını uyardı ve bayram sonuna dikkat çekti. Memiş, “Özellikle altın yatırımcısı çok dikkat etsin. 2335 dolar seviyesinde ons altın, 2500 dolar seviyesi de direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok çok erken geldi. Yıl sonu beklediğimiz bir seviyeydi. Ons altın çok heyecanlı davrandı. Gözümüz Fed’de, muhtemelen yılın ikinci yarısında indirimleri göreceğiz. Gidişat olumlu ama, altın çok yükseldi. Ons altını takip edenler özellikle bu haftayı dikkat etsin. Bayram tatilindeyiz, bir hamle yapamayacağız. Ama bayram sonrası o düşüşleri fırsata çevirebiliriz. Elinde dolar bulunduran, altın almak isteyenlerin böyle bir şansı var. Ons altından negatif etkilenecek bir gram altın var kaşımızda. Şu an Kapalıçarşı’da gram altın 2472-2480 seviyelerinde işlem görüyor. Gram altında yukarı yönlü hareketler var, yükseliyor ama korku ve paniğe gerek yok. Tekrar ons altında gerileme bekliyorum. Ons altın tarafında satış bekliyorum.” dedi.

ALTIM SATIM FIRSATI VAR MI?

Memiş, bayram öncesi haftanın alım için iyi bir zaman dilimi olmadığını dikkat çekerek, “1,5 günlük bir süre var önümüzde. Sonrasında resmi tatil giriyor araya, piyasalar kapalı olacağından işlem yapamayacağız. Bayramdan önce gram altın almak isteyenleri tavsiye etmiyorum. Bayram sonrasındaki ilk pazartesiyi beklemelerini tavsiye ediyorum.” diye konuştu.