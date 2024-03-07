Altında rekor üstüne rekor! Gram direncini kırdı, çeyrek altın 4000 TL’ye dayandı

07 Mart 2024 11:24 - Güncelleme : 07 Mart 2024 16:03

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim mesajları dolarda zayıflamaya neden oldu. Değer kaybeden dolar ons altını fiyatladı. Ons’tan destek bulan gram altın yeni güne rekor seviyelerde başladı.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını 15,216 TL

Gram altın 2,206 TL

Çeyrek altın 3,760 TL

Yarım altın 7,543 TL

Cumhuriyet altını 15,216 TL

ONS TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.