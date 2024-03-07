Altında rekor üstüne rekor! Gram direncini kırdı, çeyrek altın 4000 TL’ye dayandı
Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi devam ediyor. Faiz indirimine başlama ihtimali doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden olurken Powell’ın mesajları ons altını destekledi. Doların düşmesiyle birlikte ons tarafında güçlü fiyatlanmalar yaşanıyor. Ons’tan destek alan gram altın da rekorunu tazeledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirim mesajları dolarda zayıflamaya neden oldu. Değer kaybeden dolar ons altını fiyatladı. Ons’tan destek bulan gram altın yeni güne rekor seviyelerde başladı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamladı.
Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet altını 15,216 TL
Gram altın 2,206 TL
Çeyrek altın 3,760 TL
Yarım altın 7,543 TL
Cumhuriyet altını 15,216 TL
ONS TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.