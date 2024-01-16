Altında yeni rekor yolda, uzman isimden yatırımcıya 'ons' uyarısı

16 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:25

Gram altın fiyatları 2024 yılına rekorla başlamasının ardından Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 80 TL’yi gördü. Çeyrek altın ise 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Ons altın ise Fed faizlerinde yumuşamaya gidileceği beklentisiyle yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolar oldu. Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı piyasaları değerlendirdiği açıklamasında çarpıcı açıklamalar yaparak yatırımcının yolunu belirledi.

Dünya Gazetesi’nden Birol Bozkurt’un haberine göre, Sarı, altında gelecek dönemde yeni rekorların geleceğini ifade ederek şöyle konuştu:

FED VE ORTADOĞU BELİRLEYİCİ OLACAK

2023 yılını gram altın, hem dolardaki % 56 değerlenme hem de ons altındaki %14 değer kazanımı ile yüzde 80 üzerinde getiri ile tamamladı. Bu yıla da rekorlar başlayan gram altın için 2.000 TL seviyesi kritik bir eşik oldu. Elinde altın bulunduran ve altın biriktirenler fiyatın daha yukarılara çıkmasını bekliyor ve her fiyattan alım geliyor.

Altın almak isteyenler ise fırsat kovalıyor. Altını etkileyen iki etken var; Fed faizleri ve Ortadoğu’daki gelişmeler. En son gelen ABD enflasyon rakamlarında TÜFE’de artış varken ÜFE’deki düşüş, Fed’in faizleri beklenenden erken düşürebileceği ihtimalini artırdı. Bu ise altını cesaretlendirdi. Ons altında yeniden 2.050 üzerinde seyrini izliyoruz. Ayrıca Ortadoğu’da ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen’de hava saldırısına başlaması altına yaradı.

Hem Fed’in faiz indirim süreci yılın 2. Yarısına bile kalsa ihtimali yükseliyor, hem de Ortadoğu’daki karışıklık çok daha uzun sürebilir. Yılın ilk yarısında altında alım fırsatı 2. Yarıda ise yeniden yükseliş ivmesi şeklinde bir ön görüde bulunabiliriz. Yılın 2. yarısında ABD seçimleri de çetin geçebilir. 2020 yılından bu yana her yıl daha zor geçiyor. Dünya büyümesi açısından da 2024 zorlu bir yıl.

3 BİN LİRALIK GRAM ALTIN BEKLENTİSİ

İçeride merkez bankamızın politika faizini %42.5 seviyelerine taşıması ve çetin geçen enflasyonist süreç ise doları daha dar bir bantta tutsa da, faiz indirimleri ile birlikte dolarda yükseliş beklentisi korunuyor. Yılsonu dolarda kur tahminleri 36 ile 40 lira arasında yoğunlaşıyor.

Gram altın açısından düşündüğümüzde hem ons altındaki yükseliş beklentisi hem de dolardaki artış beklentisi 2.500 – 3.000 TL aralığında bir gram altına işaret ediyor. Global piyasalarda 2.000 TL fiyatı sınırına gelinse de, kuyumcularda 2.080 TL zirve seviyeleri görüldü. İç piyasadaki altın ithalatına getirilen kotanın artan talep karşısında yetersiz kalması serbest piyasada fiyatı artırıyor.

2000 DOLAR ALTINDAKİ ONS ALIM FIRSATINI DESTEKLER

Teknik olarak ons altında 2.100 dolar ve üzerinde yeni bir yükseliş dalgası takip edilebilir. Bu ise gram altında 2.100 TL üzerindeki fiyatlamaları başlatacaktır. Fed’in faizleri beklenen zamanda indirmemesi ise altın üzerinde ilk yarıda baskıya neden olabilir. 2.000 dolar altındaki ons fiyatı gram altında alım fırsatı ortaya çıkarabilir.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.