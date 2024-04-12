Altında yüzde 27'lik kâr cepte! Uzmanlar önümüzdeki 2 aya dikkat çekti

12 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:42

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken spot ons altın fiyatı bugün 2 bin 395 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altındaki yükselişle gram altın da rekor seviyelere çıktı.

TL KAZANCI YÜZDE 27

Vadeli ons altın fiyatları 2 bin 401 dolara çıkarken gram altında da 2 bin 490 TL seviyeleri görüldü. Yılbaşından bu yana ons altında yükseliş oranı yüzde 15 oldu. 2024 yılının ilk günlerinden bu yana sürekli rekor kıran TL cinsi gram altın fiyatı yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 27'yi aştı.

ALTININ YÜKSELİŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Reuters'ta yer alan haberde "güvenli liman altın rekor yüksek seviyelere ulaştı, dördüncü haftalık kazancına yöneldi" başlıklı haber dikkat çekti. Haberde olarak jeopolitik gerilimlere ve merkez bankalarının alımlarını altın fiyatlarının rekor seviyelere taşıdığı ifade edildi. ABD'den gelen güçlü ekonomik verilerin, değerli metalin cazibesini azaltmadığına dikkat çekildi.

ABD'de gelen ekonomik veriler sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihin ötelendiği ifade edildi. Gelişmelere rağmen altın fiyatları rekorlara kaldığı yerden devam ediyor.

GÜVENLİ LİMAN ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Avustralya merkezli ACY Securities analisti Luca Santos, dünya genelinde devam eden savaşların ve artan gerilimlerin, merkez bankalarını güvenli liman olarak görülen altın alımına yönlendirdiğini, tarihte de hep böyle olduğunu dile getirdi.

UZMANLAR TEK TEK AÇIKLADI

Singapur merkezli Silver Bullion satış yöneticisi Vincent Tie, "Altın fiyatlarının önümüzdeki iki ayda artmasını bekliyoruz. Teknik açıdan bakıldığında bu yükseliş, altın fiyatlarının 42 aylık rekor konsolidasyon döneminden çıkmasının bir sonucu. Bu, gerilen bir yayın artık gevşemesine benziyor" dedi.

GÜMÜŞ 3 YILIN ZİRVESİNDE

Tie, gümüş fiyatları için de açıklamalarda bulunarak “Geçmişteki altın fiyatı artışlarında olduğu gibi, bir kez yükselişe geçtiğinde gümüş altından daha iyi performans gösterecektir" ifadelerini kullandı. Spot gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 1'lik artışla 28,75 dolara yükseldi ve Şubat 2021 sonrasındaki üç yılı aşan dönemin zirvesini gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağının sinyalini vermesi de altın fiyatları için destekleyici oldu.