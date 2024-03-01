Altının akıbeti onların elinde! En çok rezervi olan 15 ülke açıklandı: İşte Türkiye’nin sıralaması

01 Mart 2024 15:52 - Güncelleme : 01 Mart 2024 16:00

Pandemi, ekonomik yavaşlama, krizler ve savaşlar derken dünya ekonomileri kasalarını altınla doldurmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre en güvenilir ve yıkılmaz olan altın diğer pek çok yatırım aracını geride bırakarak 2023 yılındaki taleplerle tahtından hiç inmedi.

MERKEZ BANKALARI TON TON ALTINI KASALARINDA TOPLUYOR

En kritik dönemlerde merkez bankaları ton ton altın toplarken, rezervlerini arttırma noktasında da yarışa girdi. Koltuğunu kimseye bırakmayan altın dünyada ekonomik krizlere karşı korunma aracı ve teminat olması yönüyle de devletler için büyük önem taşıyor.

ALTIN KRİZ VE SAVAŞTA YIKILMAZ VE EN GÜÇLÜ YATIRIM

Ülkeler yüksek enflasyon başta olmak üzere dövizlerdeki kIrılganlık ve dalgalanmalara karşı korunmak için rekor seviyelerde altını kasalarında bulundurmaktan geri kalmıyor.

Resesyon endişeleri, küresel belirsizlikler ve artan çatışma ile savaşlar doları git gide zayıflatırken merkez bankaları neredeyse rezervleri altınla donatıyor. Bireysel yatırımcılar da güvenli ve güçlü duruşu ve kriz anlarında kurtarıcı, nadirliği, yıkılmazlığı ve dünya çapında kabul görmesi nedeniyle tasarruflarındaki tercihini altından yana kullanıyor.

ALTIN TALEBİ ARTTI, FİYATLAR BİRDEN YÜKSELDİ

Dünya Altın Konseyi'nin yıllık raporuna göre, küresel toplam altın talebi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Bu arada, dünya çapında madencilikten elde edilen altın üretimi yıllık yüzde 1 artışla 3 bin 644 tona ulaştı.

Ayrıca güçlü talep nedeniyle altın fiyatları son birkaç aydır yükselişte. Son olarak 1 Aralık 2023'te altın spot fiyatları ons başına 2 bin 75,09 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜLKELER REZERVLERİNİ ALTINLA DOLDURDU

Altın rezervleri bir yanıyla bir ülkenin ekonomik istikrarını, uluslararası ticaret ve para politikasındaki konumunu yansıtırken fiziksel altın borçların ödenmesinde de kullanılabiliyor. Bu nedenle altın dünya genelinde merkez bankası rezervlerinin önemli bir bileşen olarak yer alıyor. Peki, Dünyada en fazla altına sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervine sahip 15 ülkesi…

15- POLONYA

Polonya'nın altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 359 ton oldu.

Polonya, altının GSYH'ye oranını Avrupa ortalamasıyla uyumlu hale getirmek için aktif olarak altın satın alıyor. Polonya'nın altın rezervleri 2023 yılında 130 ton arttı. Polonya. Polonya'nın altın rezervi 24 Şubat 2024 itibariyle 23,97 milyar dolar değerinde.

14- ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'ın altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 371 ton oldu.

Özbekistan'da devlete ait bir tesis olan Muruntau madeni, dünyanın en derin açık ocak madencilik girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özbekistan 2023 yılında 100 ton altın üretirken Özbekistan'ın altın rezervlerinin değeri 24,82 milyar dolar.

13- PORTEKİZ

Portekiz'in altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 383 ton oldu.

Portekiz Merkez Bankası tarafından kontrol edilen rezervlerin değeri 24 Şubat 2024 itibariyle yaklaşık 25,57 milyar dolar.

12- TAYVAN

Tayvan'ın altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 424 ton oldu.

Çin tarafından tanınmayan Tayvan'ın altın rezervlerinin değeri Tayvan'ın altın rezervinin piyasa değeri 25,48 milyar dolar.

11- TÜRKİYE

Türkiye'nin altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 540 ton oldu.

Türkiye, 2023 yılının 4. çeyreğinde altın rezervlerini 61,21 metrik ton artırdı. Türkiye'nin altın rezervleri 24 Şubat 2024 itibarıyla 36,10 milyar dolar değerinde.

10- HOLLANDA

Holanda'nın altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 612 ton oldu.

Hollanda'nın altın rezervlerinin değeri 40,93 milyar dolar olarak listelendi.

9- HİNDİSTAN

Hindistan'ın altın rezervi 2023'ün 4. çeyreğinde 804 metrik ton oldu.

Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci altın ithalatçısı konumunda olan Hindistan'ın altın ithalatı Aralık 2023'te yıllık yüzde 156,5 artışla 3 milyar dolara yükseldi. İsviçre ülkenin en büyük altın ithalat kaynağı.

Hindistan'ın altın rezervleri 53,70 milyar dolar değerinde.

8- JAPONYA

Japonya'nın altın rezervleri 2023'ün 4. çeyreğinde 846 ton seviyesinde.

Japonya altının çoğu ithal ederken ülkenin altın takı talebi Asya'nın geri kalanına kıyasla nispeten düşük seviyede. Bununla birlikte, başta külçe ve sikke şeklinde olmak üzere yatırım amaçlı altın talebi sayesinde sağlıklı bir piyasa sürdürülüyor.

Japonya'nın altın rezervlerinin değeri 56,53 milyar dolar.

7- İSVİÇRE

İsviçre'de 2023'ün 4. çeyreğinde altın rezervi 1040 ton oldu. Dünyanın en büyük külçe altın rafineri ve transit merkezi olan İsviçre; Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus ve Metalor gibi dünya çapında tanınmış birçok altın rafinerisine ev sahipliği yapıyor.

İsviçre, işlenmek ve yeniden ihraç edilmek üzere dünyanın dört bir yanındaki madenlerden külçe altın ithal ediyor. İsviçre'nin altın rezervinin toplam değeri ise 62,54 milyar dolar.

6- ÇİN

Dünyanın en büyük ekonomisi olan Çin'in altın rezervi 2023'ün 4. çeyreğinde 2 bin 235 ton oldu.

Genellikle ABD'nin başlıca jeopolitik rakibi olarak görülen Çin, en önemli altın alıcısı olarak görülüyor. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda.

Analistler, Çin'in altın rezerviyle ilgili bilgileri tam olarak açıklamadığını ve bunun da rezervlerinin gerçek büyüklüğü konusunda belirsizliklere yol açtığını tahmin ediyor. Çin'in altın rezervlerinin toplam değeri 149,38 milyar dolar değerinde.

5- RUSYA

Rusya'nın altın rezervi 2023 4. çeyreğinde 2 bin 333 ton seviyesindeydi.

Dünyanın ikinci büyük altın üreticisi olan Rusya, 2023 yılında toplam 324,7 ton üretim gerçekleştirdi. Rusya, uygulanan yaptırımlar nedeniyle altını satmakta zorluk yaşasa da ülkenin 2 bin 333 metrik tonluk önemli bir altın rezervi bulunuyor.

Rusya'nın altın rezervinin 155,88 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

4- FRANSA

Fransa'nın altın rezervi 2023'ün 4. çeyreğinde 2 bin 437 ton seviyesinde.

Bu rezervler Fransa'nın ekonomik istikrarında ülkenin mali stratejisinin bir parçası olarak önemli bir rol oynuyor. Fransa'nın altın rezervlerinin değeri 162,85 milyar dolar seviyesinde.

3- İTALYA

İtalya'nın altın rezervi 2023'ün 4. çeyreğinde 2 bin 452 ton düzeyinde.

İtalya'da altın madenciliği faaliyetleri olmasına rağmen, yerli üretimdeki düşüş nedeniyle talebini karşılamak için öncelikli olarak altın ithalatına yöneldi. İtalya'nın altın rezervinin değeri ise 163,84 milyar dolar.

2- ALMANYA

Almanya'nın altın rezervi 2023'ün 4. çeyreğinde 3 bin 353 ton seviyesinde.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın altın rezervi ABD'den yaklaşık yüzde 59 daha az.

Ülkede altın bulunmamasına rağmen Almanya büyük miktarlarda altın ithal ediyor. Almanya'nın toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'i altından oluşuyor.

24 Şubat 2024 itibarıyla Almanya'nın altın rezervinin değeri 224,03 milyar dolar.

1- ABD

ABD'nin altın rezervi 2023'ün 4. çeyreğinde 8 bin 133 metrik ton.

Bu rezervler, neredeyse Almanya, İtalya ve Fransa'nın toplam varlıklarıyla eş değer seviyede. Ülke aynı zamanda dünyanın beşinci büyük altın üreticisi. ABD'nin rezervinin değeri ise 543,50 milyar dolar seviyesinde.