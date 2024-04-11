Ankara-Diyarbakır-Tatvan yeni tren ağı! Seferler 17-19 Nisan 2024'te seferlere başlayacak

11 Nisan 2024 11:52 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:09

Ankara-Tatvan ve Ankara-Diyarbarkır arasına seferler Nisan ayında başlıyor. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağını söyledi. Turistik trenlerinin haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacağını belirtti.

17-19 NİSAN'DA SEFERLER YAPILACAK

Bakan Uraloğlu, "İşletmeye girecek olan iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri ile hem bölge turizmi gelişecek, hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak" dedi. Ankara-Tatvan seferinin 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'dan yola çıkacağını belirten Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik hattın ise 19 Nisan cuma günü Ankara'dan ilk hareketini gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana sürdürülen yatırımlar ve atılımlar sayesinde başta demiryolu olmak üzere ulaşımın her modunda bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi. İzledikleri politikalar sonucunda Türkiye'yi yüksek hızlı demiryolu hatları ile tanıştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, mevcut demiryolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"VATANDAŞLARIMIZ TURİSTİK TRENLERİ ÇOK SEVDİ"

Bakan Uraloğlu, yenileme ve modernize etme çalışmaları ile araç filosunun gençleştirildiğini vurgulayarak, "Hizmet kalitesi arttırılarak tren seyahati vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte seyahat severlerin hizmetinde olacak iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak." diye konuştu.

"TRENLERİMİZ KÜLTÜREL İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK"

Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni'nin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağını söyleyen Uraloğlu, "Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55' te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00' da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak" dedi. Uraloğlu, turistik tren seferlerinin bölge ekonomisini canlandıracağını belirterek, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini söyledi.

"TRENLERİMİZ EV KONFORUNU SUNUYOR"

Turistik Trenlerin gezginlere ev konforunu sunduğunun altını çizen Uraloğlu, "Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de, Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55' te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35' te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. " dedi.

Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL olduğunu söyleyen Uraloğlu, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda bir odada iki kişinin seyahat edebileceğinin de altınız çizdi.