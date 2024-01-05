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    • 05 Ocak 2024 14:38 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:39

    Ankara'da halk ekmeğe zam! 250 gramlık fiyat 1,5 lira arttı

    Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Haber Global

    Yeni yılla birlikte Türkiye’nin gündeminde zamlar var. Bir süredir fırınlarda normal ekmeklerde artış haberleri geliyordu. Bu kez zam haberi Halk Ekmek’ten geldi. Ankara'da Halk Ekmek, ekmeğe zam yaptığını açıkladı. Buna göre, 5 lira olan 250 gramlık halk ekmeğinin fiyatı 6,5 liraya yükseldi.

    Ankara&#039;da halk ekmeğe zam! 250 gramlık fiyat 1,5 lira arttı
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    Yeni yılla birlikte zam haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Maliyet artışları marketten pazara tüm fiyatları değiştirirken en önemli zam ekmeğe geldi. Bir süredir fırınlarda normal ekmeklerde artış haberleri geliyordu.

    EKMEK FİYATI 1,5 LİRA ZAMLANDI

    Ocak ayı ile birlikte bu kez zam haberi Ankara Halk Ekmek’ten geldi. Ankara'da piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatının 8 liraya yükselmesinin ardından Ankara Halk Ekmek de 5 liradan satışa sunulan 250 gramlık ekmeği 5 Ocak tarihinden itibaren 6 lira 50 kuruştan satılacağını açıkladı.

    Haberler>Ekonomi>Ankara'da halk ekmeğe zam! 250 gramlık fiyat 1,5 lira arttı
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