Ankara'da halk ekmeğe zam! 250 gramlık fiyat 1,5 lira arttı

05 Ocak 2024 14:38 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:39

Yeni yılla birlikte zam haberleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Maliyet artışları marketten pazara tüm fiyatları değiştirirken en önemli zam ekmeğe geldi. Bir süredir fırınlarda normal ekmeklerde artış haberleri geliyordu.

EKMEK FİYATI 1,5 LİRA ZAMLANDI

Ocak ayı ile birlikte bu kez zam haberi Ankara Halk Ekmek’ten geldi. Ankara'da piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatının 8 liraya yükselmesinin ardından Ankara Halk Ekmek de 5 liradan satışa sunulan 250 gramlık ekmeği 5 Ocak tarihinden itibaren 6 lira 50 kuruştan satılacağını açıkladı.