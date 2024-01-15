Ankara'daki evle Fransa'daki şato aynı fiyata! Türk yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi

15 Ocak 2024 09:31 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:07

Yüksek fiyatlar, amortisman süreleri, tatil imkanları gibi gerekçelerle yurt dışından ev sahibi olmak son dönemin gözde yatırımlarından oldu. Yıldan yıla artan rağbet rakamlara yansırken, Ankara’daki sıradan bir daire ile Fransa ya da İngiltere’deki bir evin fiyatlarının aynı olması yatırımcının rotasını değiştirdi.

YÜKSEK KİRA GETİRİSİ ETKİLİ OLDU

Türkiye’deki konut fiyatları ile yurt dışındaki daire fiyatları adeta birbiriyle yarışıyor. Aynı fiyata daha yüksek kira getirisi elde etmek isteyen yerli yatırımcı özellikle Avrupa ülkelerinden konur alımlarını hızlandırdı.

Amortisman sürelerinin de etkili olduğunun altını çizen gayrimenkul uzmanı Elifcan Uçak, "Amorti süresi çok kısa yurt dışında. Amorti süresi Türkiye'de 30, 40 yıl. Avrupa ülkelerinde ve Arap ülkelerinde ise 9 ila 10 yıl arasında değişmekte" dedi. Uçak, son zamanlarda telefonlarının genelde yurt dışı yatırımları için çaldığını da sözlerine ekledi.

KEÇİÖREN’DEKİ DAİRE FRANSA’DAKİ ŞATOYLA AYNI FİYAT

Yurt dışı ve yurt içindeki ev fiyatları karşılaştırıldığında tablo gözler önüne seriliyor. Ankara’da bir ev 6 milyon lira. 3+ 1 daire güncel Euro kuruyla 183 bin 374 Euro ediyor. Fransa’da kırsalında bir şatonun fiyatı ise 185 bin Euro. Aynı bunun gibi İngiltere’den 4 milyon 655 bin liraya küçük ama yüksek kira getirili bir ev sahibi olmak mümkün.

RAKAMLARA YANSIDI

Yurt dışı taşınmaz alımı rakamlar ve istatistiklerle de ortaya kondu. 2020 yılında yaklaşık 35 bin konut satılırken 2021 yılında bu rakam 41 bin 500 civarına yükseldi. 2023 yılına gelindiğinde ise rakamların çok daha fazla artması bekleniyor.

VERGİ ORANLARI CEZBETTİ

Uçak, vergi oranlarına dikkat çekerek Vatandaşların yurt dışında bir yandan tatil de yaptıklarını ifade etti. Emlak Uzmanı, "Arap ülkelerinde yüzde 1 bir vergi ödüyorsunuz. Avrupa ülkelerinde de kesinlikle bir defaya olsun verginizi ödedikten sonra oranın yönetim şekliyle alakalı hiçbir probleminiz kalmıyor" diye konuştu. Show Haber'in haberinde vatandaşların görüşlerine de yer verilirken bir vatandaş 5 milyon TL'si olsa kira getirisinin de iyi olması nedeniyle Kıbrıs'ta yatırım yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Bir başkası ise "Yurt dışına yatırım daha mantıklı geliyor; hem kira getirisi olsun hem yatırım hem orada sunulan imkanlar..." dedi. Yine bir başka vatandaş da "Şu anda kredilerin geri dönüşü çok yüksek bir ödeme olduğu için en azından bu riski yurt dışında değerlendirebilirim diye düşünüyorum" dedi.