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16 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:33

Araba parasına kaban! Fiyatı tamı tamına 1 milyon 321 bin 920 TL

Dünyanın en kaliteli tekstil ve giyim zincirlerinden biri olan İtalyan Loro Piana'nın kullandığı "Vikunya yünü" sosyal medyanın gündemine oturdu. Fiyatı 1 milyon 321 bin 920 TL güncel kur ile birlikte 45.000 dolar olan Vikunya yünü kaban neredeyse Audi A3 fiyatına yakın bir fiyata satılıyor.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Cumhuriyet
Araba parasına kaban! Fiyatı tamı tamına 1 milyon 321 bin 920 TL
Araba

Dünyaca ünlü marka Loro Piana'nın satışa sunduğu 'Vikunya' yününden üretilen kaban, sosyal medyada gündem oldu.

45 BİN DOLARA SATILIYOR

Fiyatı 1 milyon 321 bin 920 TL güncel kur ile birlikte 45.000 dolar olan Vikunya yünü kaban, dudakları uçuklattı.

Araba parasına kaban! Fiyatı tamı tamına 1 milyon 321 bin 920 TL

VİKUNYA NEDİR?

Vikunyalar, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin’in yüksek dağlarında yaşıyor. 14. yüzyılda 1 milyon vikunya yaşıyor. Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, şu anda bu sayı 5 bine düşmüş durumda. Peru hükümeti öncülüğünde kalan vikunyalar Peru’daki Pampa Galeras’ta milli parkta toplanmasına karar verilmiş. Vikunyalar, soğuk iklime dayanıklı hayvanlar. Dişilerinin gebelik süresi 11 ay sürüyor ve her defasında sadece 1 yavru doğuruyor. Yavru vikunyalar soğuk gecelere dayanıklı kürkü ile birlikte doğuyorlar. Yeni doğan yavrular yaklaşık 4 kg. ağırlığında. Yavru vikunya doğduktan 15 dakika sonra da koşmaya başlıyor. Yetişkin bir Vikunya’nın ortalama ağırlığı da 50 kg. 

Vikunyaların ömürleri de ortalama 12 yıl. Eski çağlarda vikunya yünlerinden elde edilen kumaşlardan sadece İnka kraliyet ailesi yararlanabiliyordu. Bir vikunyadan her 2 yılda bir sadece 100 – 250 gr. ağırlığında kırkım yapılabiliyor.

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