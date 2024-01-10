Arz sıkıntıları yeniden alevlendi! Husiler saldırdı, petrol kritik eşikte

10 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:23

Petrol fiyatları dün 78,19 dolara kadar yükselirken güne 77 dolardan başladı. Fiyatlanmaları büyük oranda Kızıldeniz’de yaşanan gelişmeler etkiliyor. Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurması da küresel petrol arzındaki endişeleri yeniden tetikledi.

ABD’DE PETROL TALEBİ ARTTI

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren verilerin etkisiyle yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ülkede ham petrol stokları 5 milyon 215 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Geçen hafta da stoklar 7 milyon 418 bin varil düşmüştü.

Stoklarda beklentinin üzerinde gerçekleşen azalış, ABD'de tüketimin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri gün içinde açıklanacak.

ARZ SIKINTILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişeleri yeniden gündeme geldi. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,04 ile 78,58 dolar aralığının direnç, 77,19 ile 76,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

HUSİ SALDIRILAR FİYATLARI YÜKSELTTİ

NTV’de yer alan habere göre, Husiler'in Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları artarken, petrol fiyatlarında da yükseliş yaşandı. ABD ordusundan yapılan açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık güçlerinin Husiler tarafından Güney Kızıldeniz'de uluslararası nakliye hatlarına doğru ateşlenen 21 insansız hava aracı ve füzeyi düşürdüğü açıklandı.

26. SALDIRI

ABD Merkez Komutanlığı, herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmediğini bildirdi. Açıklamada, saldırının 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına yönelik 26. Husi saldırısı olduğu belirtildi. Saldırılarda 18 insansız hava aracı, iki gemisavar seyir füzesi ve bir gemisavar balistik füzenin engellediği kaydedildi. Brent varil başına 78 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 72 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Ortadoğu'daki arz kesintilerine yönelik endişelerin etkili olduğu belirtildi.