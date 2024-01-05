ASELSAN’dan ihracat atağı! 21,4 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

05 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:20

ASELSAN dev ihracat anlaşmasına imza attı. Türk savunma sanayisinin en önemli kuruluşlarından ASELSAN 21,4 milyon dolarlık anlaşma sağladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.