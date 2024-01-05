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    • 05 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:20

    ASELSAN’dan ihracat atağı! 21,4 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

    Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı

    ASELSAN, toplam 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

    ASELSAN’dan ihracat atağı! 21,4 milyon dolarlık anlaşma imzaladı
    Aselsan, Ihracat, Kap

    ASELSAN dev ihracat anlaşmasına imza attı. Türk savunma sanayisinin en önemli kuruluşlarından ASELSAN 21,4 milyon dolarlık anlaşma sağladı.  

    Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

    Haberler>Ekonomi>ASELSAN’dan ihracat atağı! 21,4 milyon dolarlık anlaşma imzaladı
    Etiketler
    ASELSANihracatKAP
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