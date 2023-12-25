Asgari ücret maratonu sürüyor, işte en kritik gün

25 Aralık 2023 14:29 - Güncelleme : 25 Aralık 2023 14:52

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam oranında. Zam maratonu sürüyor, karar haftasına giriliyor. Gözler diğer yandan da 25 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda. Asgari ücret refah payı konusu bu hafta kabinede masaya yatırılacak. TÜRK-İş'in, TİSK'in ve hükümetin verileri değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET NETLEŞECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma toplantısı da bu hafta içerisinde toplanacak. Rakamlar üzerinden müzakarelerin yapılacağı toplantı sonrası asgari ücret büyük oranda netleşmiş olacak. Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan, önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek.

ANA UNSUR ASGARİ ÜCRET

2024 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağı milyonlar tarafından merakla beklenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Akbaşoğlu şunları söyledi: “Görüşmeyi önümüzdeki hafta yapıp pazartesiden itibaren bir araya gelmek suretiyle işçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede ana unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.”

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Akbaşoğlu, 3. görüşmenin bu hafta yapılacağını, ücretin de cuma günü açıklanacağını ifade etti.

Akbaşoğlu, “Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz” dedi. Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını da dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “3 Ocak itibariyle de enflasyon rakamı belli olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.