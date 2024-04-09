Asgari ücrete ara zam formülü için plan hazır, temmuz ayarı masada! Tüm ezberler bozulacak

09 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:28

Merkez Bankası’nın Bakan Mehmet Şimşek’e gönderdiği enflasyon mektubundaki ‘asgari ücrete tek güncelleme’ vurgusunun yankıları sürüyor. 2023 yılının enflasyon hedefine ulaşılmamasıyla birlikte yasa gereği TCMB Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın imzasıyla gönderilen açık mektupta, enflasyondaki sapmanın nedenleri ve hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenler anlatıldı. Mektubun en önemli maddesi ise asgari ücrete ilişkin vurgu oldu.

MEKTUPTA ASGARİ ÜCRET TEK ZAM VURGUSU ÖNE ÇIKTI

TCMB, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’deki enflasyon tahmininin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesinin, öngörülen dezenflasyon patikasının tesisi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Mektupta, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

HÜKÜMET ‘ARA ZAM YOK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da dahil asgari ücret bu yıl için ‘tek zam’ açıklamaları gelmişti. Hükümet son 2 senedir temmuzda yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını üstünü basa basa açıklamıştı.

2024 YILI İÇİN TEK ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz aralık ayında 2024 asgari ücretini, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Böylelikle ara zammın olmayacağı yönündeki mesajlarla 2024 yılı için asgaride tek ücret belirlenmiş oldu. Yani 2024 yılı için çalışanlar tüm yıl boyunca maaşları yalnızca 1 kez yani yüzde 49 artış almış olacaklar. Merkez Bankası’nın metninde "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" deniliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ Mİ?

Milyonlarca çalışanın yüksek enflasyon karşısında hükümetin temmuz zammını gündeme getireceği konusunda beklentilerini yükseltti. Ancak iş dünyası temsilcilerinden ilk açıklama çok da umut verici değildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücret konusunda ilk umutsuz açıklamayı yaptı. Geçtiğimiz aylarda ara zam sorularına “İş dünyası yıllık planını yaptı” diyerek işverenin zam kapısını kapalı tuttuğu mesajını vermişti.

"ASGARİ ÜCRETTE BİR İHTİMAL DAHA VAR"

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, TCMB mektubundan, iş dünyasına bu konudaki değerlendirmelerini bugünkü köşe yazısına taşıdı. Güngör, asgari ücret ile ilgili umut veren bilgileri paylaştı ve işverenin bu konudaki hazırlıklarına değindi. Dilek Güngör, asgari ücret zammı ile ilgili olarak “Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var. Neden mi? Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?” çıkışını yaptı.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM İÇİN İŞVERENİN PLANI HAZIR

Enflasyon için ‘tek zam’ formülünü öneren TCMB’nin ardından, iş dünyasının asgari ücrete ara zam formülünü gündeme aldığı ortaya çıktı. Dilek Güngör, “İş dünyasının son açıklanan enflasyon verileri ve beklenen öngörüleri dikkate alarak şimdiden bilançolarına bir ara zam bütçesi eklemeye başladığını biliyorum.” diyerek işverenin masasında zammın olduğunu yazdı.

“ENFLASYON TÜM EZBERLERİ BOZAR”

Güngör işverenin asgari ücrette adım atmak istemesini de “Özellikle sanayici ülkede ara eleman sıkıntısı varken nitelikli işgücünü kaybetmek istemiyor. Bu nedenle de ara zam formülüne kapıyı açık bırakıyor. Patronlar bile asgari ücrete ara zam formülünü gündemlerine alırken, TCMB'nin belli iktisat çevrelerinin 'Asgari ücret işsizlik oluşturur, enflasyona sebep olur' ezberinin peşine takılması ilginç… Açlık sınırındaki bir asgari ücretlinin enflasyon oluşturma ihtimalini nedense kafam almıyor!” dedi.