Asgari ücrete ve emekliye zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan umutlandıran açıklama geldi

30 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:38

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü maaşlara yapılacak düzenlemelere çevrildi. Toplumun büyük kesimi seçim öncesinde yapılacak köklü değişiklikler ve maaş iyileştirmelerini beklerken, hükümet tarafından da art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de hem emekli hem de asgari ücretli için kritik açıklamalarda bulundu.

Ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücret ve emekli zammı ile ilgili konuştu.

“ASGARİ ÜCRETTE CİDDİ DÜZENLEMELER YAPTIK”

Asgari ücret ile ilgili ciddi düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Asgari ücrette yüzde 100'ün üzerinde artış yaptık. Asgari ücreti vergiden muaf hala getirdik. Yüz milyarlarca kamuya maliyeti var. Asgari ücretle ilgili prim desteği veriyoruz. Asgari ücrette ciddi düzenlemeler yapmış durumdayız. Sanki herkes bu ücreti vermeliymiş gibi hava oluştu, bunu da kırmamız lazım.” dedi.

EMEKLİLERİN ZAM TALEPLERİ

Emekli sayısının 16 milyonu aştığını dikkat çeken Cevdet Yılmaz, “Emekli sayısı çok ciddi bir rakama geldi. Emeklilerimizle ilgili her zaman yanlarında olduk. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca etkisi de fazla oluyor. Birçok sıkıntıyı yaşadığımız bir döneme rağmen emeklilerimizin yanında olmaya çalıştık. Emeklilerimizin sıkıntılarının farkındayız. Temmuzda yeni bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacaktır.” İfadelerini kullandı.

‘NİSANDA BİZİ BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYOR’

Yılmaz, seçim sonrasında OVP ile ilgili yol haritasının hayata geçirileceğini ve çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, “1 Nisan'dan sonra bizi sürpriz beklemiyor. Tam aksine OVP'deki yol haritamız neyse adım adım hayata geçireceğiz. Seçim sonrası spekülasyonları yapanlar oluyor. Bu bir genel seçim değil. Genel seçimlerde milli politikaların değişmesini tartışabilirsiniz. Hükümetin değişme ihtimali vardır, Meclis'in değişme ihtimali vardır. Bugün yerel seçim yapıyoruz. Siyasi olarak baktığınızda milli ve makro politikaların değişmesi için bir zemin yok. Geçen mayısla ilgili yanlış bir mukayese yapılıyor.” diye konuştu.

“ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK”

Enflasyonda düşüşün başlayacağını ve etkilerinin görüleceğini dikkat çeken Yılmaz, “Yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin düşüşleri göreceğiz. 3 Temmuz'dan itibaren yıllık bazda düşüş trendini göreceğiz. Önümüzdeki aylarda aylık bazda ivme kaybını görmeye de devam edeceğiz. 2025'te OVP yüzde 15 enflasyon, 2026'da ise tek haneli enflasyon diyoruz. Bütün planımızı buna göre yaptık.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İLK SİNYAL GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim mitinglerinde ‘emeklinin sıkıntılarının farkındayız’ sözlerinin ardından yaptığı “Emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız” açıklamaları büyük yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili temmuz ayını işaret ederek "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi.

Erdoğan “Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maliyetini milletimizle paylaşmıştık.” dedi.

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİ AYLIKLARINI TEKRAR MASAYA YATIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Nasıl emeklilerimizin refahını artıracak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ifade etti. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız" dedi.