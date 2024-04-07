Asgari ücrete zam gelecek mi? Merkez Bankası, Bakan Şimşek’e açık mektup gönderdi

07 Nisan 2024 02:43 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 03:04

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

Memur ve emekli zammında kritik kulis! Uzmanı açıkladı: Sadece onlar ‘sıfır’ zam alacaklar

Memur ve emekli zammında kritik kulis! Uzmanı açıkladı: Sadece onlar ‘sıfır’ zam alacaklar

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret ara zammı hayali resmen suya düştü. 2024 asgari ücretin belirlenmesi aşamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl için ‘tek zam’ vurgusu öne çıkmıştı. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve fiyatlardaki artış beklentileri arttırırken işveren tarafından gelen ‘planlamalarımızı tek zamma göre yaptık’ açıklamaları sonrasında bir uyarı da Merkez Bankası’ndan geldi.

TCMB MEKTUBUNDA ‘ASGARİ ÜCRET’ VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Milyonlarca çalışan temmuz ayında yapılacak olası zammı beklerken Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e açık mektup gönderdi. Mektubun en önemli vurgusu ise “asgari ücret zammı” oldu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ara zam beklentileri artarken ve milyonlarca kişinin bu yönde talepleri artarken Merkez Bankası’dan hükümete kritik mektup geldi.

2023 yılı için ortaya konulan enflasyon hedefi tutmadığı için Merkez Bankası kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi. Başından sonuna enflasyon ile ilgili önemli ipuçları verilen metinde asgari ücrete ilişkin ‘tek zam’ vurgusu da vardı. TCMB’nin metinine göre Temmuz 2024'te asgari ücret ara zammın olmayacağı netlik kazandı.

Merkez Bankası'nın metninde de "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP'de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer aldı.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM SİNYALİ EN BAŞINDA VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2 yıldır temmuz ayında yapılan ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamıştı. Hükümet 2024 yılı için tek asgari ücreti ocak ayında tek zam olarak belirlemişti. Hatta işveren tarafından da bu yönde mesajlar da gelmişti.

2 yıldır yapılan enflasyon zamlarının bu yılda olup olmayacağına ilişkin soruya İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “asgari ücret 1 yıllık açıklandı, işveren bütçesini yaptı” diyerek zam kapısının kapalı olduğunun sinyalini vermişti. Avdagiç, "Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz." diye konuşmuştu.

SEÇİMDE EMEKLİYE DE ÇALIŞANLARA DA AYNI MESAJ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarında hem emekli için hem de çalışanlar için önemli açıklamalarda bulunmuş, açıklamalarında refah seviyesinin yükseltileceğini vurgusu öne çıkmıştı.

Erdoğan, açıklamasında; "Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Küçük enafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maliyetini milletimizle paylaşmıştık." ifadelerini kullanmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.