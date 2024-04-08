Asgari ücretli 2 bin lira ek ödeme alacak! SGK Uzmanı tek tek açıkladı: Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

08 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:16

Ramazan Bayramı’nda kamuda 9 günlük tatil ilan edildi. Ancak tatil yapmayıp çalışmaya devam edecek pek çok sektör ve iş alanı bulunuyor. Bayramda bazı kritik işlerde mesailer sürecek. Nöbet çizelgeler şimdiden oluşturuldu. Mayıs maaşında bayramla birlikte asgari ücretlinin 2 bin liraya varan ek ödemesi çıkıyor. Bayramda izin yapmayıp görev nedeniyle çalışacaklar mesailerin hesaplama detaylarını araştırıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun Ramazan Bayramı arifesi ile bayram günlerinde ortaya çıkacak farkı tek tek hesapladı.

BAYRAM TATİLİ BAŞLADI, MESAİLER OLUŞTURULDU

Bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek olan 2024 Ramazan Bayramı öncesinde bayram tatili başlayacak. Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı. Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

İŞTE SGK UZMANINDAN BAYRAM YEVMİYESİ HESABI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Ramazan Bayramı tatilin 9 güne çıkarılması sonrası çalışanların ne kadar mesai ücreti alacaklarını hesapladı.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

İşte bayram mesai ücreti hesabı...

"Ramazan bayramı 3.5 gündür. Ramazan bayramı 3.5 gün ayrıca 1.5 gün idari izin ve hafta tatili ile 9 gün olarak ilan edilse de bu tatilden kamu çalışanları dışında özel sektör çalışanları faydalanamayacaktır.

Salı günü arife yarım gün, çarşamba, perşembe, cuma bayram tam gün bayram tatili olacak. Yani bayram tatili özel sektör çalışanları için 3.5 gündür.

ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAM MESAİSİNDEN NE KADAR ALACAK?

Asgari Ücretle çalışan bir kişinin günlük ücreti net 566,74 TL'dir. Bayramda 3.5 gün tam çalışan kişi normal ücretine ilave olarak 1.983.58 TL ilave ücreti alacak.

30 BİN LİRA MAAŞ ALANIN ÖDEMESİ YÜKSELİYOR

Net 30.000TL ücretle çalışan bir kişi ilave 3.500TL alacak. Bayram çalışmalarında mesai hesabı, normal ücretine ilave bir ücret ilavesi şeklinde uygulanır."