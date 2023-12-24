'Asgari ücret ne zaman belli olacak?' Tarih belirlendi, uzman isimden net rakam!

24 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 16:11

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret maratonu da başladı. Milyonlar genel sağlık sigortası primlerinden kıdem tazminatına kadar çok sayıda kalemi etkileyecek olan asgari ücret zam oranını bekliyor. Rakamın cuma günü açıklanacağı ifade edilirken yüzde 40-yüzde 50 arasında bir zammın yapılması bekleniyor.

3. TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK

İlk iki toplantıda tarafların rakam açıklamaması gözleri bu hafta yapılması beklenen 3. Toplantıya çevirdi. İlk rakam TİSK tarafından verilecek. Taraflar arasındaki pazarlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hakem rolü üstlenecek. Toplantının ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

AK PARTİLİ İSİM TARİH VERDİ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 3. Asgari Ücret Toplantısı için önemli açıklamalar yaptı. Akbaşoğlu, 3. görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ücretin de cuma günü açıklanacağını ifade ederek şunları söyledi: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz.

KABİNE TOPLANTISINDA REFAH PAYI GÖRÜŞÜLECEK

Yılın son Kabine toplantısının geçtiğimiz hafta yapılması planlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun programını nedeniyle gerçekleştirilmedi. Kabine Toplantısı tarihine dair kesin bir bilgi yok. Buna rağmen son Kabine Toplantısı bu hafta için yapılabilir. Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

Habertürk, canlı yayınına bağlanan Ahmet Kıvanç asgari ücret için olası zam senaryolarını şu sözlerle anlattı:

DÖRDÜNCÜ TOPLANTIYA GEREK KALMAYACAK

Üçüncü toplantının salı ya da çarşamba günü yapılmasını ve bu toplantıda da artık kararın verilmesi, asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Geçen hafta aslında bu üçüncü toplantı yapılacaktı ama bütçe görüşmeleri nedeniyle yapılamadı. Dördüncü toplantıya gerek kalmayacağı görüşündeyim. Çünkü gerekli detaylar artık konuşuldu, artık rakamın açıklanması aşamasına gelindiğini düşünüyorum.

YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

Yüzde 30'dan başlıyordu tahminler. Ben de açıkçası yüzde 40-50 arasında bir zam yapılacağı tahmininde bulunuyorum. Görünen de bu açıkçası. İlk baştaki yaklaşım aslında yüzde 40'lık bir asgari ücret yapılması şeklindeydi ancak daha sonra tek seferlik bir zam olacağının belirtilmesiyle işçi tarafında en azından daha yüksek bir artış beklentisi oluştu. Bu da yüzde 50 dolayında bir artış anlamına geliyor.

17 BİN 103 TL MASADA

Yüzde 50 zam olursa şu an 13 bin 414 TL olan brüt asgati ücret 20 bin 120 TL'ye çıkacaktır. Net asgari ücret de 17 bin 103 TL olabilir. Yüzde 50'lik bir zam olması durumunda işverene maliyeti de 23 bin 643 TL olacaktır.

MOODY’S AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Kıvanç, Moody’s’in Türkiye için yayımladığı bir raporda kurumsal kapasitede toparlanmanın pozitif senaryoda dahi zaman alacağını TCMB'den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı 2 faiz artışı beklediğini açıklamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

Ancak geçen hafta dikkat çeken bir gelişme de oldu. Türkiye'ye kredi veren kuruluşlardan Moody's bir açıklama yaptı. Türkiye'nin kredi notunun artırılması için ücretlerin, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme programıyla uyumlu olması gerekir denildi.

Bu önemli bir açıklama. Ekonomi yönetimi bunu çok önemserse bu durumda belki yüzde 50 yerine asgari ücret zammında çok daha düşük bir oran söz konusu olabilir. Ama önümüzde bir seçim olduğu gerçeği var. Böyle bir beklentinin çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Seçim olmasaydı belki daha aşağıda bir zam beklentisi olabilirdi.