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16 Şubat 2024 13:45 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 15:30

ATM'den para çekme limiti yükseldi! Bankalar tek tek duyurdu

ATM'lerden nakit çekim limitleri güncellendi. Artık şubelere gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek. Limitler bazı bankalarda 10 bin bazılarında ise 15 bin lirayı buluyor. İşte o ATM'dan para çekme limitini yükselten o bankaların tam listesi...

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: TGRT Haber
ATM&#039;den para çekme limiti yükseldi! Bankalar tek tek duyurdu
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ATM'lerde nakit çekimlerde limitler değişti. Bankaların aldığı karar sonrasında limitler 10 bin TL oldu. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

KAREKODLA ÇEKİMLERDE DE AYNI LİMİTLER GEÇERLİ

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de aynı limitler geçerli olacak. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükseltti. Buna göre bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

ŞUBELERDE YOĞUNLUĞU AZALTACAK

Bankalar bu değişiklikle şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı planlıyor. Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı. Özellikle vatandaşların maaş hesaplarının yer aldığı bankalar merak edildi. 

ATM'den para çekme limiti yükseldi! Bankalar tek tek duyurdu - 1. Resim

İŞTE BANKA BANKA ATM'DEN PARA ÇEKME LİMİTİ

VakıfBank 5 bin TL'den

En düşük 10 bin TL en yüksek 20 bin TL 

Türkiye İş Bankası 5 bin TL'den

En düşük 10 bin TL en yüksek 20 bin TL 

KuveytTürk Bankası 5 bin TL'den

20 bin TL yükseltti

Bankalar güncelledikçe liste yenilenmeye devam edecek. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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