ATM'lerden para çekenler dikkat! 10 ve 20 TL'lik banknotlar için yeni karar

12 Nisan 2024 15:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:02

Yükselen enflasyonla beraber ATM’lerde bir yeniliğe gidileceği iddia edildi. Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, konuyu değerlendirdi.

BANKALARDAN YENİ UYGULAMA

Yüksek enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her 5 yeni banknottan 4'ünü 200 TL olarak basmasına neden oldu. ATM'lerden çekilebilecek banknotların değeri yeniden yapılandırıldı.

Bir süredir medyada yer alan 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot çıkacağı haberleri ise yalanlandı. Değeri 6 dolara kadar düşen 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulamaya geçti.

KÜÇÜK BANKNOTLAR ATM’LERDE YER ALMAYACAK

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun iddialarına göre, ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine bankalar ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştiriyor.

Merkez Bankası'nın son dönemde basmış olduğu her 5 banknottan 4'ünün 200 TL olduğu belirtildi. Bu durum, bankaların ATM'lerde küçük banknotlara yer vermemesine neden oldu.

BAYRAM SONRASI TÜM ATM’LERDE UYGULANACAK

Çoğu banka şu anda, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu. ATM’lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi. Bu uygulamanın bayram sonrasında Türkiye genelinde tüm ATM'lerde geçerli olacağı tahmin ediliyor.