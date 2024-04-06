06 Nisan 2024 06:43 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 06:43
Avrupa Birliği'nin kredi görünümü "durağan" olarak kaldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin kredi notunu "A-A-A" olarak teyit etti. Kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak tuttu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber
Moody's, Avrupa Birliği ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.
Kredi notuna dair karar, yüksek dereceli üye devletlerin Avrupa Birliği'ne verdiği mali ve siyasi desteği yansıttığı belirtildi.
"Durağan" görünümün ise, üye devletlerin Avrupa Birliği'ni finansal olarak destekleme kabiliyetlerinin değişmeyeceğine dair beklentiyi gösterdiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber