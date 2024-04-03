Avrupa'da enflasyon geriledi

03 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:27

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.

AVRUPA’DA İŞSİZLİK ORANI BELLİ OLDU

AB'de ocak ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, şubatta aynı seviyeyi korudu. Avro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 6,5 olan işsizlik, şubatta değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü. Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 11, İsveç'te yüzde 8,1, İtalya'da yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,4 oldu.

AB'de işsiz sayısı şubatta 13 milyon 249 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 102 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Şubat ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 899 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 319 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.

ENFLASYONDA GERİLEME GÖZLENDİ

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,4 seviyesinde tespit edildi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi. Piyasa beklentileri, martta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 1,8 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü. AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 olarak belirlendi.