Aydınlatma direkleri şarj edecek! Enerji verimliliğinde yepyeni dönem

15 Ocak 2024 06:42 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 06:42

Türkiye enerjide yepyeni bir döneme giriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı açıklamasının ardından enerji verimliliğinde önemli adımlar bir bir atılmaya başlanacak.

ÖNCELİK ENERJİ TASARRUFU

Strateji belgesinde, Türkiye’nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2000 yılı değerine göre yüzde 42 azaltılması ve 2024-2030 döneminde toplamda 37,1 MTEP (milyon ton petrol eş değeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya kondu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Belgesi’nde tanımlanan amaç ve hedeflerin takibinden ve gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olurken, Strateji Belgesi’ne bağlı olarak hazırlanan Eylem Planı’nda 61 eylem ve 265 faaliyete yer verildi. 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda bulunan faaliyetlerden bazıları şöyle:

BİNALAR YEŞİLLENECEK

Konut satışında EKB: Gayrimenkul ilanlarında yapının Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilgisinin eklenmesi ve gayrimenkul sektöründeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilincin artırılması sağlanacak.

Yeşil binalar: Bina ve yerleşmelerin Ulusal Yeşil Bina-Yerleşme Sertifikası’na sahip olması özendirilecek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

Müfredata girecek: Binalarda enerji verimliliği konusunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dâhil edilmesi için çalışmalar yapılacak.

SAYAÇLAR DA AKILLI OLUYOR

Alternatif gazlar: Mevcut doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarının alternatif gazları (sentetik gazlar, hidrojen vb.) taşımaya uygun hâle getirilmesi için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek.

Akıllı sayaçlar: Millî Akıllı Sayaç Projesi kapsamında enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlayarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve uygulama dönemi sonunda akıllı sayaçların toplam sayaçlara oranı yüzde 25’i aşacak.

Araç giremeyen alanlar: Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları ile alanlar oluşturulacak.

TRAFİK IŞIKLARI AKILLI OLUYOR