Az farkla EYT'yi kaçırana yeni formül: Kademeli emeklilik sistemi mi geliyor?

08 Ocak 2024 12:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:17

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlar emeklilik hayaline kavuştu. Yasa sonrası 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli olurken Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Ancak önemli bir kesim özellikle yaş şartından kaynaklı olarak EYT’den yararlanamadı. EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli yaş şartı ile emekli olma imkânı kazanabilecek.

EYT’DEN YARARLANAMAYANLAR ÖZEL DÜZENLEME

A Haber’de yer alan habere göre 2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. Söz konusu düzenleme, vatandaşlara erken emeklilik ayrıcalığı sunacak. Böylelikle, prim ve yaş şartları sağlandığında emekli maaşı alma imkânı ortaya çıkacak. Öte yandan, EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Kademeli emeklilik sisteminin hayata geçmesi halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emeklilik hakkı kazanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuya dair yaptığı çalışmaları kapsamında sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sistemi gündeme gelebilir. Bu durumda 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Bu sistemde SK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli oluyor. Kademeli emeklilik şartları kişinin sigorta başlama tarihine ve sigortalılık türüne göre değişiklik gösteriyor. Uzmanlar, kademeli emekliliğin düşük maaş gibi dezavantajlarının olduğunu ifade ediyorlar.

Mevcut durumda emeklilik şartları kadınlarda ve erkeklerde şu şekilde:

- SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

- SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

- BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

- BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

- Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

- Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.