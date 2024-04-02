Bahar geldi, 'sarıkızın' hasadı başladı: Kilosu 70 TL'den gidiyor!

02 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:57

Türkiye, dünyada sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip... Tarım konusunda en önemli şehirlerimizden biri olan Mersin'de ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiftçiler hasada başladı.

Erdemli ilçesindeki çiftçiler, birçok sera alanında üretim yaparak üzüm bağlarının altına özellikle fasulye olmak üzere ektikleri çeşitli sebzelerin hasadını yaptı.

Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Pazar da son 5 yıldır üzümlerin altında fasulye yetiştirerek ikinci bir gelir elde ederken üretime de katkı sağlıyor.

KİLOSU 70 TL'Yİ BULUYOR

Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu'dan da destek alan Pazar, bu senenin ilk fasulye hasadını yaptı. Hasadı yapılan fasulyenin kilosu 60 ile 70 TL arasında satılıyor.

FASULYEDEN SONRA SIRA ÜZÜMDE

Fasulyenin hasadından 2 ay sonra ise üzümlerin toplanması bekleniyor. Üzümün altına genelde fasulye ektiklerini belirten Pazar, üzerine bir mahsul olduğundan dolayı altta da fasulye dışında bir şeyin yetişmesi bize pek uygun olmuyor. Fasulyeyi uygun görüyoruz, bunu dikiyoruz" dedi.

"İKİNCİ ÜRÜN OLUNCA BİRAZ DAHA İYİ OLUYOR"

Çift üretim olunca da kendileri için iyi olduğunu söyleyen Pazar, "Ekonomik olarak bize de iyi bir gelir sağlıyor. Üzümlerin olmasına 2 ay var, ondan önce ikinci ürün olunca biraz daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

"BİRİNDEN KAYIP OLURSA, BİRİNDE DESTEKLİYORUZ"

Üstte siyah üzüm altta fasulye olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da, "Burada çift ürün tercih ediyoruz. Bazı seralarımızda da ikinci ürün olarak kavun ve marul gibi denemelerimiz var. Birinden kayıp olursa, birinden destekliyoruz. Çift ürün her zaman kazançlıdır" diye konuştu.