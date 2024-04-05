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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:18

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Nisan ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarına yönelik açıklama yaptı.

HESAPLARA YATACAK

Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

TOPLAM 4,8 MİLYAR DOLAR

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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