Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: Dikkat! Asgari prim gün sayısı değişti

15 Ocak 2024 21:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 22:03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan herkesi yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunulduğunu bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE ASGARİ PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu.

İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

TEŞVİK BAŞVURU SÜRELERİ UZATILIYOR

Teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz."

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 TÜRK LİRASINA ÇIKT

Işıkhan, işçi ve işverenlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteğini bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz." açıklamasında bulundu.